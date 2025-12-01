餵母乳大勝配方奶粉！ 長庚研究解密代謝變化「減少肥胖過敏」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

媽媽餵母乳，寶寶一口氣可解決兩大困擾！林口長庚醫院今（1）日公布最新研究結果，經追蹤144名兒童、出生至五歲的代謝變化，發現不同餵養方式會對腸道菌群產生顯著影響，進而改變尿液中的代謝物組成，而母乳可減少嬰幼兒肥胖，肥胖又與兒童過敏息息相關。

在台灣，兒童過重、肥胖與過敏性疾病（如氣喘、濕疹與過敏性鼻炎）近年盛行率不斷上升。林口長庚醫院臨床代謝體核心實驗室主任邱志勇的研究團隊是利用過核磁共振光譜儀（NMR）進行縱貫性代謝體學分析，首度完整展現出兒童從出生至五歲的連續性代謝圖譜，揭示嬰幼兒餵養方式、體重變化與過敏疾病之間的潛在關聯，

邱志勇表示，本研究共追蹤144位兒童，受試兒童在三歲時已有超過3成屬於過重或肥胖，五歲時仍高達23.2%；而氣喘與過敏性鼻炎的盛行率更分別高達24.6%與59.6%，反映出這一世代的幼童正面臨多重健康風險。

研究團隊分別於一個月、六個月、一歲、三歲及五歲時收集尿液樣本，運用H-NMR核磁共振光譜與代謝體分析技術，觀察孩童隨年齡發展所呈現的代謝變化。

邱志勇說，研究結果發現，隨著年齡增長，兒童對肌肉蛋白質所需的胺基酸代謝明顯增加，顯示其能量需求及隨著身體發育而產生的代謝變化。而不同餵養方式會對腸道菌群產生顯著影響，進而改變尿液中的代謝物組成，特別是在嬰幼兒時期，配方奶餵養者的代謝特徵明顯與母乳餵養者不同，這些差異不僅與牛奶致敏反應有關，也與嬰幼兒肥胖的風險高度相關。

邱志勇指出，在嬰幼兒進入學齡前兒童時期，隨著飲食型態的轉變，代謝物分析發現，兒童肥胖與過敏疾病的個體之間具有高度重疊。這結果顯示，兒童肥胖與過敏疾病可能透過相似的代謝路徑相互影響，共同影響兒童的健康發展。

邱志勇強調，從出生到兒童時期的代謝變化觀察顯示，嬰幼兒配方奶餵養與肥胖風險相關，而學齡前兒童因飲食型態改變所引起的肥胖，與過敏疾病密切相關，因此，建議家長多鼓勵母乳餵養，並在孩童成長過程中除了維持健康飲食外，也應培養良好的運動習慣，以降低肥胖風險，進而減少過敏發生的可能。

照片來源：林口長庚醫院提供

