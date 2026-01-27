餵流浪貓被誤會下毒 鏟屎官被鄰居打爆頭

〔記者黃佳琳／高雄報導〕洪姓男子發現社區有流浪貓出沒，他拿罐頭餵貓時，被鄰居林姓男子誤以為他在下藥毒貓，雙方從口角衝突衍變為肢體衝突，林男隨手拿磚塊砸破洪男的頭，洪報警提告，林男被依傷害罪判刑2月，得易科罰金。

判決指出，去年3月8日晚間11點多，洪姓男子拿著罐頭，正在社區餵流浪貓吃飯，林姓鄰居經過時，誤以為洪男不喜歡貓，正在拿下毒藥的罐頭餵貓，林男衝上前阻止，洪男一再解釋，但林男不信，雙方爆發口角衝突。

廣告 廣告

衝突過程中，林男隨手拿起路邊磚頭，直接朝洪男頭部狠砸，造成洪男顏面骨折、臉部多處撕裂傷，林男動手後恢復理智，看見對方頭破血流，趕緊報警自首。

警方到場後，雙方互提傷害告訴，但檢方偵結後處分洪男不起訴；高雄地方法院審理時，林男坦承犯行，法官認定他符合自首減刑要件，依傷害罪判他徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

遭小黃運將丟包台64線 替代役男倒臥快速道路遭4車輾斃

真主黨呼叫器爆炸燒到台灣！13人跨海向金阿波羅求償 結果出爐

台商吸收政院前公共關係科長胡鵬年當共諜 2人羈押禁見

威力彩頭獎飆6.9億 1/26 今彩539、3星彩、4星彩獎號也出爐

