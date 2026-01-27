餵浪貓引衝突 鄰居持磚砸人判2月可易科罰金

（中央社記者洪學廣高雄27日電）高雄洪姓男子看見林姓鄰居在社區餵貓時，誤以為對方在下藥毒貓，雙方從口角演變肢體衝突。林男過程中拿磚塊砸破洪男頭部，高雄地院依傷害等罪判林男2月，可易科罰金。

高雄地方法院刑事簡易判決指出，洪男和林男為同社區鄰居。洪男去年3月8日晚間11時許看見林男在餵貓時，因懷疑林男使用不詳藥物對流浪貓下毒便上前理論，雙方爆發口角後演變成肢體衝突。不料，林男竟失手持2塊磚頭攻擊對方頭部和身體，致洪男顏面骨折、多處擦挫傷等。林男發現闖下大禍主動報警自首。

警方到場後，雙方雖互提傷害告訴，但高雄地檢署處分洪男不起訴。高雄地院審理時，林男坦承犯行，法官認定他符合自首減刑要件，依傷害等罪判處有期徒刑2個月，可易科罰金，可上訴。（編輯：黃世雅）1150127