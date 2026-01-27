餵浪貓被誤會下毒 愛貓男持磚頭打斷鄰居門牙

林男餵流浪貓被誤會下毒，竟持磚頭打斷鄰居門牙。示意圖

高雄林姓男子與鄰居洪男因社區流浪貓餵養問題長期不睦，去年3月某日深夜，洪男見林男在住家門口投餵流浪貓，懷疑他使用不明藥物要對喵星人下毒，上前理論後雙方爆發口角，林男竟持地上磚塊左右開弓，把洪男打得遍體鱗傷。高雄地院審理後，依傷害罪判林男2月徒刑，得以6萬元易科罰金。

判決指出，林男與洪男長期為了餵養流浪貓事件起衝突，當天深夜11點多，洪男見林男在家門口餵貓，誤以為他下毒要害死流浪貓，質問之下引發口角衝突，林男憤而撿拾地上磚塊暴打洪男，隨後自行到附近派出所報警。警方到場後見林男額頭及左手衣袖均留有血跡，以準現行犯將他逮捕。

警方調查發現，林男因情緒失控，徒手並持磚頭猛烈攻擊洪男頭部及身體，導致洪男傷勢慘重，包括頭部蜘蛛膜下腔出血、顏面骨折、牙齒挫傷及全身多處撕裂傷與擦挫傷等，連門牙都被打斷。

高雄地院審理後認為，林男身為成年人，遇糾紛不思理性解決，法紀觀念淡薄，考量他自首符合減刑條件，且犯後始終坦認犯罪，但至今尚未與被害人達成和解或賠償，依傷害罪判處林男有期徒刑2月，得以6萬元易科罰金。



