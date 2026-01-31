餵藥釀2童亡 台中母遭當庭逮捕、聲押禁見

台中今（31）日凌晨發生一起人倫悲劇。一名31歲女子因情緒不穩，餵食3歲及8歲的親生兒子不明藥物，導致兩名男童送醫後仍宣告不治。警方依殺人罪嫌將女子移送地檢署複訊，檢方晚間複訊後當庭將她逮捕，並向法院聲請羈押禁見。

整起事件曝光，起因於女子與家人通話時情緒異常，親友察覺有異後趕往住處查看，才發現兩名男童倒臥床上，緊急送醫仍回天乏術。

