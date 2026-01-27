餵食惹禍？野象突襲觀光車「車門遭扯飛」 旅客帶娃逃命全都錄

旅客原想與野象互動，未料引爆激烈反應，車輛嚴重受損。（圖／翻攝自IG，miklovsky）

南亞國家斯里蘭卡近日發生一起野象攻擊遊客的情況，一群俄羅斯旅客在當地進行野生動物觀光時，因試圖餵食這頭野象，竟導致大象發怒摧毀他們的車輛，場面一度驚險萬分。這隻重達約三噸的大象猛烈搖晃他們租用的車輛，甚至讓車身兩輪離地，迫使全家人在恐慌中逃命。

旅客事後仍心有餘悸：「這趟旅行，我們永生難忘。（圖／翻攝自IG，miklovsky）

從社群平台上的影片可見，事發時，這家人原本正透過車窗向路邊的野象餵食水果。不料大象隨後將長鼻伸進車內，試圖尋找更多食物，更用鼻子扯下車門。兩名親屬見狀立刻從車輛另一側跳出奔逃，當中一名11歲男童在逃離時甚至忘了穿鞋，只能赤腳逃跑。目擊的一名遊客莉莉亞（Liliya Mikhailovskaya）回憶當時情況：「我們差點沒了性命。幾分鐘前我還在錄影，完全沒想到餵食會變成這樣的混亂。」

莉莉亞表示，他們一家原本只是想欣賞野生動物，卻意外遭遇險境。「我們永遠不會忘記這次斯里蘭卡之行……就在那段甜蜜餵食的畫面前幾分鐘，我毫不知情。現在這又成了新的恐懼經驗。」所幸在另一輛遊覽車接近並鳴笛吸引大象注意後，這頭野象才逐漸離開現場。期間還傳出一聲警告性鳴槍，以驚嚇方式試圖阻止大象靠近。

莉莉亞補充，兒子當時嚇得僵在原地，車子也失去了車門。但所幸這次意外中無人受傷。混亂過後，家人發現手機被震得粉碎，但慶幸前擋風玻璃有防護設計保住了安全。儘管車門掉落，他們仍繼續開著這輛車離開現場。

遊客們事後表示，這次經歷讓他們對繼續觀賞大象失去興趣，「我們不想再看那些大象了！感謝上帝我們還活著！今天我們改去主廟參觀。」莉莉亞最後說：「感謝天佑一切都平安，只是大家還在震驚中，我們現在正在繼續旅程⋯⋯我們會一直感激這一切。」

斯里蘭卡一頭野象伸鼻攻擊觀光車，當場扯下車門，畫面驚險。（圖／翻攝自X，@TheSun）

