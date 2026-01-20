餵飽電力大食客AI資料中心 Meta與先進核能公司合作蓋新核電廠

美國正陷入由人工智慧（AI）爆發式成長所引發的電力供應瓶頸，先進核能技術公司 OKLO 高階主管日前發出嚴厲警告，直指美國現有電網基礎設施完全無法負荷當前的能源需求。為了應對這場迫在眉睫的危機，科技巨頭Meta已與 OKLO達成重大核能合作協議，計畫透過私人投資而非傳統公用事業體系，為全美電網注入關鍵動力。



OKLO執行長德威特（Jacob DeWitte）在華府與Meta高階主管卡普蘭（Joel Kaplan）及能源部長萊特（Chris Wright）共同出席活動時指出，美國電力系統在面對 AI 浪潮下的能源需求時，「絕對」已經跟不上腳步。德威特警告，未來幾年內，美國部分地區將出現電力容量枯竭的窘境，特別是中西部與東北部等關鍵工業市場。他強調，負責支援大西洋中部地區的PJM互連電網，預計在短短數年內就會陷入供應不足的困境。

核心計畫是一座發電量達1.2GW的核能設施



德威特形容，過去美國在能源政策上陷入了一種「稀缺思維」（Scarcity Mindset，指在能源領域指的是一種認為「資源總量有限，且無法輕易增加」的觀念。在這種思維下，能源分配變成了一場零和遊戲，導致主事者會傾向用「限制、配給、漲價」等手段來管理需求，而非優先思考如何大幅度提升發電量），導致電網容量停滯不前。

隨著AI資料中心的大規模建設，這種電力品質與數量的雙重壓力正迅速浮上檯面。為了緩解此一現狀，Meta已承諾與 OKLO 合作開發總計達 6.6GW（十億瓦）的新電力容量，德威特稱這是一項足以支撐未來數十年需求的海量投資。

作為該合作計畫的核心項目之一，OKLO計畫在俄亥俄州派克郡（Pike County）鄰近霍金山脈一帶，興建一座發電量達1.2GW的核能設施。德威特表示，俄亥俄州東南部過去曾被譽為「工業大教堂」，如今在數位與 AI 時代的浪潮下，該地區正迎來商業轉型的契機，轉變為支援高科技產業的能源心臟。

相較於傳統的大型核電廠，OKLO專注於開發先進的小型核反應爐（Small Modular Reactors, SMR）。德威特說明，小型電廠的優勢在於建設速度快、能更快併網發電，進而縮短技術學習曲線。透過縮短研發與建設的循環週期，不僅能降低時間與資金成本，還能加速推動能源自主與能源穩定。他強調，核分裂技術能提供大量、可靠且低成本的能源，其每百萬瓦時（MWh）的燃料成本在所有能源形式中幾乎是最低的。

川普政府力推解禁，掃除監管繁文縟節



針對美國長期面臨的能源困局，德威特將原因歸咎於過去數十年的「反能源」監管環境。他指出，繁瑣的監管負擔是能源併網的主要瓶頸，這不僅阻礙了經濟成長，更導致電力成本上升，進而引發通膨。德威特認為，過去國家採取將工作職位與生產線移往海外的策略，掩蓋了內部能源基礎設施不足的問題，但現在美國必須重新奪回製造業主導權，而這需要強大的能源作為後盾。

德威特特別提到，川普（Donald Trump）與能源部長萊特正積極協助 OKLO 與 Meta 等企業釋放能源潛能。透過減少華盛頓長期以來的行政枷鎖，私人企業能更有效地投入能源建設。德威特直言，雖然目前必須花費心力去扭轉過去幾十年來「不作為」所造成的損害，但部分能源政策最為僵化的州政府已開始意識到問題嚴重性並做出回應，這是一個令人鼓舞的信號。

從「稀缺思維」走向「豐富思維」



針對全美各地因資料中心興建而引發的「鄰避效應」（NIMBY, 不要在我家後院）反彈，德威特認為這源於大眾對電力供應的誤解。他指出，許多人將建設資料中心與推升電價聯想在一起，這正是「稀缺思維」的表現；然而，透過先進核能的大規模部署，美國應邁向「豐富思維」（Abundance Mindset）的時代，利用穩定且廉價的核能來支撐產業擴張，而非限制發展。

OKLO 成立的初衷在於改變傳統核能的商業與部署模式，從技術規格到電廠規模都進行了重新定義。德威特強調，這次與Meta的合作只是開端，未來將持續在電力需求殷切、具備開發潛力的地區進行大規模投資，以確保美國在AI全球競賽中，不會因能源短缺而失去領先地位。



