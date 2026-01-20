餵飽電力大食客AI資料中心 Meta與先進核能公司合作蓋新核電廠
美國正陷入由人工智慧（AI）爆發式成長所引發的電力供應瓶頸，先進核能技術公司 OKLO 高階主管日前發出嚴厲警告，直指美國現有電網基礎設施完全無法負荷當前的能源需求。為了應對這場迫在眉睫的危機，科技巨頭Meta已與 OKLO達成重大核能合作協議，計畫透過私人投資而非傳統公用事業體系，為全美電網注入關鍵動力。
OKLO執行長德威特（Jacob DeWitte）在華府與Meta高階主管卡普蘭（Joel Kaplan）及能源部長萊特（Chris Wright）共同出席活動時指出，美國電力系統在面對 AI 浪潮下的能源需求時，「絕對」已經跟不上腳步。德威特警告，未來幾年內，美國部分地區將出現電力容量枯竭的窘境，特別是中西部與東北部等關鍵工業市場。他強調，負責支援大西洋中部地區的PJM互連電網，預計在短短數年內就會陷入供應不足的困境。
核心計畫是一座發電量達1.2GW的核能設施
德威特形容，過去美國在能源政策上陷入了一種「稀缺思維」（Scarcity Mindset，指在能源領域指的是一種認為「資源總量有限，且無法輕易增加」的觀念。在這種思維下，能源分配變成了一場零和遊戲，導致主事者會傾向用「限制、配給、漲價」等手段來管理需求，而非優先思考如何大幅度提升發電量），導致電網容量停滯不前。
隨著AI資料中心的大規模建設，這種電力品質與數量的雙重壓力正迅速浮上檯面。為了緩解此一現狀，Meta已承諾與 OKLO 合作開發總計達 6.6GW（十億瓦）的新電力容量，德威特稱這是一項足以支撐未來數十年需求的海量投資。
作為該合作計畫的核心項目之一，OKLO計畫在俄亥俄州派克郡（Pike County）鄰近霍金山脈一帶，興建一座發電量達1.2GW的核能設施。德威特表示，俄亥俄州東南部過去曾被譽為「工業大教堂」，如今在數位與 AI 時代的浪潮下，該地區正迎來商業轉型的契機，轉變為支援高科技產業的能源心臟。
相較於傳統的大型核電廠，OKLO專注於開發先進的小型核反應爐（Small Modular Reactors, SMR）。德威特說明，小型電廠的優勢在於建設速度快、能更快併網發電，進而縮短技術學習曲線。透過縮短研發與建設的循環週期，不僅能降低時間與資金成本，還能加速推動能源自主與能源穩定。他強調，核分裂技術能提供大量、可靠且低成本的能源，其每百萬瓦時（MWh）的燃料成本在所有能源形式中幾乎是最低的。
川普政府力推解禁，掃除監管繁文縟節
針對美國長期面臨的能源困局，德威特將原因歸咎於過去數十年的「反能源」監管環境。他指出，繁瑣的監管負擔是能源併網的主要瓶頸，這不僅阻礙了經濟成長，更導致電力成本上升，進而引發通膨。德威特認為，過去國家採取將工作職位與生產線移往海外的策略，掩蓋了內部能源基礎設施不足的問題，但現在美國必須重新奪回製造業主導權，而這需要強大的能源作為後盾。
德威特特別提到，川普（Donald Trump）與能源部長萊特正積極協助 OKLO 與 Meta 等企業釋放能源潛能。透過減少華盛頓長期以來的行政枷鎖，私人企業能更有效地投入能源建設。德威特直言，雖然目前必須花費心力去扭轉過去幾十年來「不作為」所造成的損害，但部分能源政策最為僵化的州政府已開始意識到問題嚴重性並做出回應，這是一個令人鼓舞的信號。
從「稀缺思維」走向「豐富思維」
針對全美各地因資料中心興建而引發的「鄰避效應」（NIMBY, 不要在我家後院）反彈，德威特認為這源於大眾對電力供應的誤解。他指出，許多人將建設資料中心與推升電價聯想在一起，這正是「稀缺思維」的表現；然而，透過先進核能的大規模部署，美國應邁向「豐富思維」（Abundance Mindset）的時代，利用穩定且廉價的核能來支撐產業擴張，而非限制發展。
OKLO 成立的初衷在於改變傳統核能的商業與部署模式，從技術規格到電廠規模都進行了重新定義。德威特強調，這次與Meta的合作只是開端，未來將持續在電力需求殷切、具備開發潛力的地區進行大規模投資，以確保美國在AI全球競賽中，不會因能源短缺而失去領先地位。
責任編輯：許詠翔
更多風傳媒報導
其他人也在看
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
台灣一片白茫茫！專家曬1圖示警：如冷空氣傾瀉而下
生活中心／周孟漢報導氣象署今（20）日上午10點44分發布低溫特報，預計影響時間為20日下午至21日晚上。橙色燈號地區包括：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣；黃色燈號地區則有苗栗縣、金門縣。眼看氣溫驟降，知名氣象粉專《台灣颱風論壇─天氣特急》便曬出1張「冷空氣傾瀉而下」的衛星雲圖，直喊「越晚越冷、風寒感受加劇」。民視 ・ 6 小時前 ・ 5
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
強烈冷氣團今晚報到！專家曝「急凍5天」 1地下探6度C
今（19）日各地早晚較涼，低溫普遍為13到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫約20至23度，中南部及花東約25至27度，不過，晚上起隨著強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫將進一步下降。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，這波強烈冷氣團預計將持續至週五（23日），預測馬祖低溫6-8度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
今入夜剩8度「這2天最冷」！一圖看懂雨區 3地雨最大
強烈大陸冷氣團殺到！氣象粉專天氣風險表示，今（20）日各地降溫明顯，夜晚及清晨空曠地區可能將至8度，新竹以北、大台北地區、基隆北海岸、宜蘭及花東留意降雨。週五（23日）下午起水氣減少，各地天氣逐漸好轉，週末至下週一（24至26日）白天各地氣溫逐漸回升，不過夜晚清晨在中北部及東北部空曠地區仍有12度或以下低溫發生機會。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
快訊／又要變冷了！7縣市低溫特報 大片區域恐凍10度以下
又要變冷了！中央氣象署發布低溫特報指出，今（20）日強烈大陸冷氣團南下，明（21）日至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今傍晚至明日新竹以北地區有持續10度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率，苗栗地區及金門有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
冷高壓釀多國嚴寒！鄭明典秀一圖曝「恐吸飽濕氣再來台」
濕冷空氣來襲！前中央氣象局局長鄭明典發文指出，一波冷高壓從北方緩慢往東南方向移動，預計對中國、日本、韓國帶來嚴寒的低溫。而它到台灣的路上可能要經過黃海、東海「在海面時間長，空氣相對潮濕」，除了吸收海的水氣，預期降雨還包括冷空氣上方西風帶來的水氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
3縣市大雨特報！北部入夜氣溫溜滑梯 專家揭「急凍6度」最冷時間點
氣象署表示，今晚到明天基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生機率，新竹以北地區也有短暫雨，苗栗、花、東地區及恆春半島則有些零星短暫雨，中南部地區仍維持多雲到晴的天氣。氣象署稍早針對基隆北海岸、臺北市南港區及新北市山區發布大...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 發表留言
今越晚越冷！「雨最大」地區曝 這3天降溫最明顯
今越晚越冷！「雨最大」地區曝 這3天降溫最明顯EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
好天氣倒數！強烈冷氣團後天來了 低溫恐破10°C
【記者黃泓哲／台北報導】近日天氣明顯回溫，但氣象署提醒，這波溫暖好天氣即將結束。今(18日)各地白天多雲到晴，早晚仍偏涼，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨，其餘地區天氣穩定，白天感受相對舒適。氣象粉專也提醒，把握最後回暖時機，接下來天氣將有明顯轉變。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
明天北東慎防大雨 強烈大陸冷氣團再次來襲「最冷時間點曝光」
明天東北季風增強，北東降雨機率增加，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明晚起另波強烈大陸冷氣團南下，並持續影響到周五，迎風面降...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
今晚變天！強烈冷氣團來襲 北台灣轉濕冷探8℃
今(19日)東北季風增強，北台灣有降雨機率，氣象專家吳德榮指出，明(20)日強冷空氣南下、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，週三至週五強冷空氣盤據，有符合「強烈大陸冷氣團」標準，最低溫將降至8度左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
一分鐘報天氣 / 週三 (01/21) 週三至週五強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷防範10度或以下低溫
週三(21日)至週五(23日)上午臺灣周邊持續受強烈大陸冷氣團影響，水氣仍多，迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫陣雨天氣，中南部多雲到晴。氣溫方面持續偏冷，尤其週三、週四(21-22日)溫度最低，北部、東北部白天高溫只有13-16度，中部及花東地區高溫16-20度，南部20-22度。夜晚清晨各地低溫約10-15度，局部空曠地區有10度或以下低溫發生機會，北部濕冷整日有寒意，中南部日夜溫差明顯，持續做好保暖。另提醒中部以北到東部地區1500公尺以上高山有路面結冰或局部降雪發生情形，追雪民眾上山前務必做好準備。 週五(23日)下午起水氣減少，各地天氣逐漸好轉，週末至下週一(24-26日)臺灣周邊轉為偏東風環境，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣。白天各地氣溫逐漸回升，北部、東部高溫20-23度，中南部高溫可達23-26度；夜晚清晨在中北部及東北部空曠地區仍有12度或以下低溫發生機會，需多留意。 週三到週五(23日)白天臺灣周邊風浪皆較強，週三週四(21-22日)各海域平均風6-8級，陣風9-10級，浪高3-5公尺；週五到週日(23-25日)冷氣團減弱，各海域風浪也稍減弱，但東南部海域及巴士海峽風浪仍明顯。另週三週四(21-22日)基隆北海岸、東部及恆春半島沿海易有長浪發生，沿海及近海作業請多留意。 以上氣象由 天氣風險 / 黃國致 提供Yahoo新聞（報氣象） ・ 2 小時前 ・ 發表留言
東北風影響！雙北等4縣市大雨特報 出門記得帶傘
受到東北風影響，易有短延時強降雨，氣象署發布大雨特報，提醒今(20)日基隆北海岸、臺北(南港)、新北(汐止)、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
今舒適明冷氣團來襲！低溫下探8度、北台濕冷有雨
預計明（20）日將有強冷空氣南下，全台氣溫驟降，北部地區愈晚愈感濕冷，北部與東半部將出現局部降雨。週三至週五（21至23日），強冷空氣持續籠罩，北台灣持續濕冷，北部與東半部仍有局部雨勢；週五起北部天氣逐漸好轉轉為乾冷，東半部則仍有短暫降雨機率。中南部則在這三天...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
強冷氣團下週襲！中南部「輻射冷卻」僅11℃比北部更冷
好天氣又告一段落！強烈大陸冷氣團即將在19日晚間南下，北方冷空氣持續遞補增強，溫度一路下滑，北部到東部低溫下探12度，中南部雖較乾冷，但因輻射冷卻作用，局部空曠平地和近山區低溫也可能只有11度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
碎紙如何分類？環保局揭正確回收方式 最高罰6千
碎紙如何分類？環保局揭正確回收方式 最高罰6千EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
全台氣溫急降！多地面臨「10度保衛戰」冷氣團影響最劇烈期間曝光
即時中心／高睿鴻報導受強烈大陸冷氣團逐漸南下影響，各地民眾已能開始感受到，環境氣溫越來越低，氣象署預報員科長林秉煜今（20）日說明，目前北部及馬祖地區正在迅速轉冷；今天晚上則輪到中南部、花東及澎湖和金門等地，陸續出現偏寒冷天氣。他續指，此波冷氣團影響最劇烈時間，推估為今晚到週五（23日）清晨這段期間，週五白天以後，溫度將稍微回升，但還是偏冷；週末以後溫度顯著回升，但日夜溫差會比較大。民視 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
大寒強烈冷氣團襲！全台低溫探10度 這時起迅速降溫
今（20）日強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；臺灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，「將迎來為期3.5天的寒冷天氣」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
越晚越冷！強烈冷氣團「急凍4天」 北部轉濕冷探8度
氣象專家吳德榮表示，今(20)日強冷空氣南下，北臺愈晚愈濕冷，明至週五為冷空氣影響最明顯時刻，達到強烈大陸冷氣團標準，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言