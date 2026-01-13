餵饅頭噎死1歲娃 粗心保母涉過失致死被起訴

台北地檢署。呂志明攝



64歲的潘姓保母，受託照顧1歲多的小男童，在餵食饅頭時沒有注意大小及吞嚥情形，造成饅頭碎塊卡在男童口咽部，不料潘姓保母在第一時間沒有實施完整急救，反而先連絡好友，直到好友到場才發現情況不妙打電話報警，男童雖被送醫急救，但因缺氧時間過長50天後仍不治死亡，家屬無法接受提出告訴，台北地檢署調查後認為保母涉犯《刑法》過失致死罪，依法起訴。

北檢查出，潘婦是領有居家式托育服務登記證書的專業保母，2023年12月29日起受託照顧當時僅1歲6個月大的小男童。

2024年3月18日12時，潘婦在托育處餵食小男童起司饅頭，未注意饅頭大小及吞嚥情形，導致饅頭碎塊卡在男童的口咽部位，造成男童呼吸困難，出現頸部歪斜、臉部及嘴唇泛紫的情形。

當潘姓保母發現小男童出現異狀後，竟未立即撥打119尋求協助，也沒有實施完整的急救措施，反而先是連繫1名謝姓友人及社區警衛，直到謝姓友人及社區警區抵達現場發現情況不妙，立即撥打119，潘姓保母才依119救護人員的電話指示，對男童施實CPR，並從男童口中挖出2塊饅頭碎塊。

當男童被緊急送往醫院急救時，因到院前已無呼吸心跳，醫師進行插管治療，才發現男童咽喉還塞有3塊饅頭碎塊，由於缺氧時間過長,出現缺氧性腦病變，雖然經過長期加護治療仍無法恢復中樞神經功能，22024年5月2日醫生決撤除維生機器，並宣告男童死亡。

檢察官調查後認為潘姓保母涉犯《刑法》過失致死罪，依法起訴。

