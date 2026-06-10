餵黑天鵝時薪600元？台北動物園急澄清：是詐騙

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社群平台近日流傳「黑天鵝照護員」徵才訊息，聲稱工作地點位於台北市立動物園，時薪高達600元，但貼文要求填寫個人資料並加入LINE等候聯繫，讓不少網友懷疑是求職詐騙。對此，台北市立動物園也發文澄清，強調相關徵才資訊非官方發布，提醒民眾提高警覺。

一名網友在Threads招募「黑天鵝照護員」兼職人員，聲稱工作地點位於台北市立動物園，工作內容包括餵食黑天鵝、觀察進食狀況與活動力，以及清潔水池周邊與休息區、整理飼料及相關照護設備，並開出時薪600元的優渥條件。

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貼文中還附上Google表單，要求有意應徵的人填寫年齡、職業及居住地等個人資料，並加入指定LINE帳號等候聯繫，聲稱將於3天內通知結果。

由於PO者給的時薪比基本時薪足足高了400元，吸引不少網友關注，「這太扯了，過2天丹頂鶴也會開始徵照護員了吧？詐騙無所不在，大家要小心」、「現在社群上越來越多騙人的工作資訊，防不勝防」、「要求填表單就怪怪的，感覺是詐騙」、「填完才覺得奇怪」。

對此，台北市立動物園昨（9日）也在臉書粉專發文澄清，近日社群平台流傳的動物照護員徵才資訊，並非官方發布，提醒民眾切勿輕信不明來源的訊息，如想應徵動物園相關職缺可至動物園官網查詢。

園方指出，常見詐騙手法包括要求應徵者填寫求職表單，或以報名活動等名義蒐集個人資料，甚至有詐騙集團利用AI生成不實動物影像取信民眾，呼籲民眾提高警覺。

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