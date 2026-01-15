餵「老鼠藥」毒害澳洲男被訴！她涉「相同手法」殺前夫 北檢不起訴

楊錦屏涉嫌3度投毒殺害澳洲男友不成遭起訴，但疑似用相同手法毒殺前夫的案件，被處分不起訴。資料照。讀者提供



澳洲籍交換學生肖雷（Alex Shorey）2023年在台期間中毒送醫，驚爆體內有「老鼠藥」成分，檢方查出肖雷女友楊錦屏涉3度投毒謀殺，依殺人未遂罪起訴。案件偵辦中竟爆案外案，楊女的英籍前夫大衛（Jarvis）的胞弟來台尋找失蹤的哥哥，檢警卻查出大衛早就死亡，死前症狀和肖雷如出一轍。大衛胞弟憤而提告殺人，但由於遺體已火化，驗不出毒物，且病歷資料也看不出中毒反應，台北地檢署今（1/15）日對楊錦屏作不起訴處分。

大衛胞弟提告指出，楊錦屏以不明管道購入含有毒物「撲滅鼠（Bromadiolone）」的老鼠藥後，以不詳方式讓大衛服下，導致大衛因中毒而腹痛、血尿，於2022年12月21日送台北長庚醫院急救，救治後雖然症狀有所緩解，但隔（2023）年1月2日上午，大衛突然在租屋處心肺功能停止，雖然再度送往長庚急救，仍不幸死亡。

但檢察官傳訊楊錦屏時，她矢口否認犯行，表示12月時，大衛表示不舒服，她帶大衛去急診，醫生表示大衛有尿道炎。她也強調，大衛死亡當天，她很傷心，記得有說過不要解剖，其餘後事則由家人幫忙處理。

澳洲昆士蘭24歲大學生肖雷來台當交換學生，卻吃到老鼠藥中毒，本來以為是台灣小吃導致，竟查出女友涉嫌下毒。資料照。翻攝GoFundMe網頁

當初幫大衛急診的葉姓醫師於偵查中證稱，他看診時，大衛已沒有呼吸心跳，家屬說大衛全身不舒服，10幾天前就因為血尿和胃痛就醫。葉姓醫師檢視當時病歷資料，大衛確實做過超音波、抽血檢查，判斷疑似有結石和泌尿道感染，他也重新做了檢查，但因為常規上不會做毒藥物檢驗，他無法透過抽血報告和病史判斷大衛死因。

檢察官也請當時負責鑑定的周姓醫師作證，但他表示，依照大衛的就診紀錄，12/21急診時大衛腎功能還正常，1/2檢查就變為異常，但無法確定這段期間出現變化的原因，也可能是大衛心肺停止導致。周姓醫師也說，大衛在12/23、1/2的血色素檢查數值沒有顯著差異，無法得知他是否有老鼠藥中毒。

此外，在大衛呼吸心跳停止後到場的禮儀師則證稱，楊錦屏在大衛死的第1天情緒非常激動，一直到行政相驗期間，她不是爆哭就是面無表情。到場負責行政相驗的員警也表示，他看到楊錦屏非常悲痛、泣不成聲，還需要家屬攙扶，家屬告訴他，大衛最近身體不適，由楊錦屏陪同去長庚就醫，到了1/2，大衛午睡就一覺不醒，楊錦屏去叫大衛起床時才發現。

楊錦屏曾因涉毒害澳洲男友遭北檢傳喚，檢察官以她涉犯殺人未遂罪嫌為由，諭知30萬元交保。資料照。呂志明攝

當時原本負責司法相驗的温姓法醫師則作證，他1/4前往長庚往生室，打開屍袋後，從外觀看不出大衛的遺體有任何異狀，家屬對他表示「不要解剖、司法相驗」，後來他想了很久，決定開立死因為「心臟衰竭及呼吸衰竭」的死亡證明書。

檢察官還請來與大衛、楊錦屏相識的翁姓記者作證，他表示和楊錦屏本是朋友，肖雷案件爆發後，他曾把楊錦屏約出來，問她是否曾照顧過肖雷，但楊錦屏沒有回答、神情垮下來，還說「我不知道」、「你不要問我這些東西」、「你知不知道我很憂鬱沮喪」，就表示要離開。自此以後，兩人沒再見過面。

法務部法醫研究所的函文也指出，大衛的遺體已於2023年1月16日火化，經高溫燃燒後，所有組織均碳化，無法檢驗出DNA型別，加上毒藥等有機物也全數分解，無法檢測出毒物成分。

檢察官綜合全案事證，認為沒有足夠證據證明，楊錦屏曾用老鼠藥毒死大衛，也無法確定大衛死因與老鼠藥有關。且家屬雖然表示不想解剖，但沒有主動說過不要司法相驗，也未主動聯繫協助行政相驗的醫事人員到場，且沒有指示法醫師開立特定內容的死亡證明書。檢察官因此認為，縱使翁姓記者認為他提及肖雷的案件時，楊錦屏的反應有異，也無從作為她殺害大衛的佐證，決定處分不起訴。

