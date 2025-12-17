餵1歲嬰喝「營養奶昔蛋白飲」 婦科醫揭3大風險：生命不是實驗場

嬰幼兒飲食安全要注意。（示意圖／翻攝自pixabay）

嬰幼兒飲食安全要注意！知名婦產科醫師蘇怡寧最近常看到社群媒體上，有人分享讓1歲以內嬰兒或幼童喝成人營養奶昔蛋白飲，然而這背後存在極大健康風險，因為為成人設計的營養奶昔不管標榜多天然、多高級，都超過嬰兒器官的代謝能力，所以絕對不能、也不應該拿來當作1歲以內嬰兒的主食。

蘇怡寧在臉書粉專說明，嬰兒配方奶是依據WHO標準嚴格設計，成人奶昔往往蛋白質過高，會對嬰兒的腎臟造成負荷，增加脫水與長期損傷的風險；再來，成人奶昔缺乏DHA、ARA等長鏈脂肪酸，這些是嬰兒腦部和視力發育不可或缺的基石；此外，成人奶昔可能含有甜味劑、人工香料、植物萃取物等成分，對嬰幼兒的安全性缺乏長期臨床數據支持，不能拿孩子的健康去實驗。

廣告 廣告

醫師表示，對於0－12個月的嬰兒，母乳永遠是第一選擇，如果親餵，應使用符合法規的嬰兒配方奶，絕對不應該將成人營養品當作嬰幼兒的主食。至於12個月以上的幼童，則鼓勵多樣化的均衡固體食物，不應用成人奶昔取代正餐。

蘇怡寧強調，若家長考慮對嬰兒進行任何的營養補充，務必諮詢兒科醫師或營養師，任何號稱營養朋友推薦或是團隊分享的成人產品，都不應該用在嬰幼兒身上，「關於孩子的飲食，請只聽小兒科醫師營養師等正式醫療建議。我們呼籲每一位家長，不要讓銷售話術凌駕在孩子的生理需求之上。生命不是實驗場，守護健康是我們唯一的選擇」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

夏于喬宣布懷孕！ 曬「最佳準媽咪」獎盃：在年末得到最大獎

23歲女清潔員遭賓士酒駕撞死 妹妹悲喊：我沒有姊姊了

神秘返台1／周子瑜低調返台工作照曝光 母女一同現身行程保密到家