「饅頭夾刀片」差點吞下肚！高雄男豆漿店買宵夜嚇壞

（記者石耀宇／高雄報導）高雄市左營區一名男子近日深夜到一間老字號豆漿店買「饅頭夾蛋」當宵夜，正要入口時卻驚見饅頭裡卡著一塊金屬刀片，大小約比10元硬幣再大一點，只差一口就可能吞下肚，嚇得他當場拍下畫面po上網，直呼「太扯了」。畫面曝光後，大批網友怒轟「這會吃死人」，痛批業者態度輕率。高雄市衛生局獲報後今（23）日上午前往稽查，並表示若查證刀片確實來自店家，將依《食安法》開罰至少6萬元。

圖／高雄一男子深夜去豆漿店買饅頭夾蛋，結果竟發現其中夾剪刀刀片。（翻攝 Threads／ggggg_0730 ）

原po在社群平台threads發文指出，他當晚買了饅頭夾蛋，準備大快朵頤時，第一口才剛咬下就看到內餡裡「藏著一截剪刀刀片」。他將異物小心取出後發現，刀片邊緣仍殘留麵粉、蛋液痕跡，顯示是被一起夾進去加熱，光用看的就讓人頭皮發麻。他事後回想，若沒及時發現，一旦吞進喉嚨，不只可能割傷口腔、食道，嚴重甚至恐刺穿胃部、氣管。

原po也表示，事發後第一時間就向店家反映，卻感受不到店員重視，還被稱「店開50年，只有你遇到這種問題」，讓他覺得自己被當成找麻煩，目前仍等待老闆親自回應。

影片曝光後，許多網友留言怒批「這不是小事」、「是你命大」、「如果割傷食道怎麼辦」，認為店家應主動道歉並負起責任，不是用一句「很少發生」帶過。也有人呼籲相關單位嚴查，避免類似事件再度發生。

高雄市衛生局指出，稽查人員已到場查看煎台與備料區，現場發現店內共有3支剪刀，外觀都完整未見斷裂。業者聲稱，照片中的刀片並非店內剪刀所屬，剪刀平時僅用於剪蛋餅、油條。衛生局將進一步調閱店內及周邊監視器，釐清刀片是否在備料或製程中混入，若證實為店家作業疏失，將依《食安法》第15條及第44條處以6萬元以上罰鍰，最高可達2億元。

衛生局同時依「食品良好衛生規範準則」檢查環境，發現冷藏庫無溫度紀錄、天花板有破損、垃圾桶未加蓋、部分食材未覆蓋等缺失，已要求限期改善，屆期未改善將另行開罰。衛生局強調，業者應落實自主管理，民眾若再遇到食品疑有異物，可保留食品與影像佐證向主管機關檢舉，共同維護用餐安全。

