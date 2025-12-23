饅頭夾蛋疑藏剪刀斷片 衛生局查高雄左營餐飲店 揪4缺失

高雄左營一餐飲店外帶饅頭夾蛋疑似含剪刀斷片，衛生局23日現場查察，初步未發現異物，將持續調查。（高雄市衛生局提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市左營區一間餐飲店近日遭民眾於社群媒體反映，購買外帶饅頭夾蛋時，疑似發現剪刀斷片，高雄市政府衛生局今（23）日派員前往現場查察，初步未發現異物，將進一步釐清。

衛生局指出，經現場檢視煎蛋及作業環境，未發現異物，業者表示，店內剪刀僅用於剪蛋餅及油條，而民眾照片所示剪刀並非店內所有，因現場3支剪刀外觀完整無破損，衛生局將調閱監視器進一步釐清，若查證屬實，將依《食品安全衛生管理法》第15條第1項及第44條規定，裁罰至少6萬元。

廣告 廣告

此外，衛生局查核業者食品業者登錄及產品責任險均已完成，依「食品良好衛生規範準則」檢查，發現冷藏庫無溫度記錄、天花板破損、垃圾桶未加蓋及食材未覆蓋等缺失，已要求業者限期改善，屆期未改善將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上至2億元以下。

衛生局呼籲業者應依相關法規加強從業人員教育訓練及食材衛生管理，保障消費者食品安全，消費者若對食品有疑慮或發生爭議，可撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線；若有食品衛生問題，也可洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映。

更多中時新聞網報導

黃偉晉自爆大頭症 錄外景第2天就開罵

靖娟uTagGo 校園推線上道安遊戲

BWF年終賽》周天成意外開胡 男女雙三連敗淘汰