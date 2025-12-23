饅頭夾蛋竟藏「刀片」！ 衛生局稽查：店內剪刀無破損

有消費者到高雄一家宵夜店買「饅頭夾蛋」，咬了一口卻發現，蛋夾著一片鐵片。（圖／翻攝Threads_ggggg_0730）

有消費者到高雄一家宵夜店買「饅頭夾蛋」，咬了一口卻發現，蛋夾著一片鐵片，質疑是「剪刀的刀片」，向店員反應，店員說很奇怪、開業50年從沒有發生過，衛生局接獲申訴，也到店家稽查，發現店內有3支剪刀，都沒有斷裂痕跡，將調閱監視器釐清。

這起食安事件發生在高雄市的一家宵夜店。消費者在咬下黑糖饅頭夾蛋後，發現蔥蛋中竟然藏有一片亮亮的物體，仔細一看竟是一片刀片，讓消費者嚇了一跳。消費者表示，當時咬完一口想看一下，幸好沒有咬到刀片，只差一點點而已。消費者用一枚十元銅板作為比例尺，顯示卡在饅頭夾蛋裡的刀片前端尖尖的，懷疑是剪刀的刀片掉落。

消費者用一枚十元銅板作為比例尺，顯示卡在饅頭夾蛋裡的刀片前端尖尖的，懷疑是剪刀的刀片掉落。（圖／翻攝Threads_ggggg_0730）

當消費者向店家反映這個問題時，店家表示很奇怪，稱店開50年了都沒有這個問題。其他民眾得知此事後也表達關切，有人認為如果刀片割到喉嚨可能會危及性命，也有人表示這不是小鐵鏽而是整片刀片，感到相當可怕。

高雄市衛生局接獲消費者申訴後，立即派員前往位於左營區的這家宵夜店進行稽查。（圖／TVBS）

高雄市衛生局接獲消費者申訴後，立即派員前往位於左營區的這家宵夜店進行稽查。稽查人員發現，店家用來剪蛋餅、油條的剪刀都相當大把，且3把剪刀外觀都沒有破損或斷裂的痕跡。店員表示他們有好幾把剪刀，使用一段時間就會更換，並強調剪刀不可能斷掉，如果真的斷裂自己也會發現。

在製作饅頭夾蛋的過程中，店家確實會使用剪刀將饅頭剪開，但餐飲用的剪刀通常體積不小。（圖／TVBS）

在製作饅頭夾蛋的過程中，店家確實會使用剪刀將饅頭剪開，但餐飲用的剪刀通常體積不小。從消費者提供的圖片來看，刀片似乎較為細長，與店內現有剪刀不符。衛生局將進一步調閱監視器釐清事件真相，如果查證確實是業者疏失，最低將處以6萬元罰款起跳。

