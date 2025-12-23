饅頭夾蛋驚見「刀片」！業者稱開業50年來沒發生過 衛生局：店內剪刀無破損

一位網友到宵夜店購買「饅頭夾蛋」，咬下卻發現蛋內夾有疑似剪刀碎片的刀片。（翻攝自threads＠ggggg_0730）

高雄左營區一位網友到宵夜店購買「饅頭夾蛋」，咬下卻發現蛋內夾有疑似剪刀碎片的刀片，所幸並未吞下；消費者將事件分享至社群平台並向店家反映，衛生局接獲申訴後也立刻前往稽查。

網友在社群平台threads發文求助表示「到宵夜店買饅頭夾蛋，結果還夾剪刀的刀片，要怎麼處理比較好，跟店家求償嗎？ 」，據圖片顯示，刀片長度略長於10元硬幣，疑似剪刀刀片。原PO表示向店家反映後，店員回應開業50年從未發生過類似情況。

廣告 廣告

高雄市衛生局接獲申訴後，立即派員前往稽查；稽查人員發現，店內使用的3支剪刀都相當大把，外觀完整，無破損或斷裂痕跡。業者表示，店內有好幾把剪刀，且使用一段時間就會更換，強調剪刀不可能斷裂，即使斷裂自己也會發現。

衛生局表示，將進一步調閱店內監視器釐清事件真相，確認金屬異物來源。若查證為業者疏失，將依《食品安全衛生管理法》裁罰，最低將處以6萬元罰款起跳。

更多鏡週刊報導

剛交車就撞死業務！SU7「安全機制」引外界質疑 小米：全力配合調查

中國南京博物院盜賣文物醜聞擴大 前院長遭退休員工實名舉報

曬娃一時療癒恐成孩子「未來惡夢」 婦產科醫提醒家長守住隱私界線