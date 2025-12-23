饅頭夾蛋「藏」刀片遭控 店家駁：調天眼未發現

男子差點將刀片咬進嘴裡。（圖／東森新聞）





中部一名A先生南下出差，指控外帶高雄一家宵夜店的黑糖饅頭夾蛋，蔥花蛋中竟夾雜著一片刀片，大小比10元硬幣還大。A先生致電店家反映，女員工則回應，店家開業50年從未發生過類似狀況，態度疑似質疑顧客說法。衛生局獲報後前往稽查，發現店內使用的3支剪刀，外觀皆完整、無破損情形。業者也表示，顧客事隔兩天才告知，已調閱監視器釐清真相，事後再致電聯繫顧客，卻無法取得聯絡。

黑糖饅頭夾蔥花蛋一口咬下，A先生突然發現有物體在反光，仔細一看竟然是一片刀片，差點整片咬進嘴裡。

廣告 廣告

當事消費者A先生：「這麼大支欸，蛋還在上面，這是剪刀吧。」

拿出刀片比對，大小比10元硬幣還大，上頭還殘留蔥花蛋，看起來像是與蛋液一起煎過。A先生指控，20日從台中到高雄出差，外帶宵夜卻吃出刀片，讓他相當驚恐。他致電店家反映，卻被女員工回應，店家經營50年從未發生過這樣的問題，讓他難以接受。

當事消費者A先生：「她說我們店開50年了，沒有這個問題啦，還說你這個很奇怪欸，就是在質疑我。這個真的很危險，我希望能有賠償，也希望他們好好處理。」

遭指控的店家表示，事隔兩天才接獲投訴，隨即調閱監視器畫面。畫面顯示，當晚A先生身穿深色外套，與一名女性友人到店外帶，煎台女員工左手持夾子、右手持剪刀，將饅頭剪開後夾入蛋料，但因煎台角度有死角，無法清楚拍到完整製作過程。

衛生局到場稽查後，檢視店內現有的3支剪刀，外觀均完整，未發現斷裂或缺角情形。

遭控店家田姓老闆表示：「特別用特寫方式檢視監視器，沒有看到他所說的刀片。衛生局人員也拿我們店裡的三把剪刀比對，大小看起來都不太一樣，我也搞不清楚，為什麼饅頭夾蛋會出現刀片。」

老闆說，事後多次嘗試聯繫A先生，但電話都未接通，希望能盡快取得聯繫，釐清刀片來源，還原事情真相。

更多東森新聞報導

獨家／可以吃的耶誕樹！火鍋肉肉樹PK日式壽司樹

說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光

獨家／罕氏家居「疑捲款跳票」上百萬！客戶收嘸貨組自救會

