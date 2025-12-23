饅頭夾蛋「被加料」 顧客一咬驚見刀片嚇壞！

有民眾到高雄某連鎖宵夜店購買饅頭夾蛋，才咬第一口就發現饅頭裡夾有刀片，隨即投訴店家並通報衛生局。店家則喊冤表示，店內剪刀皆完好無損，當事人所指的剪刀並非本店所有。衛生局已派員稽查並調閱監視器釐清，若查證疏失屬實，將依法開罰新台幣6萬元罰鍰。

當事人於20日晚間8點多，在高雄左營某連鎖宵夜店購買饅頭夾蛋，咬了一口發現裡面有剪刀刀片，嚇得當場罵出髒話。

男子咬了一口饅頭夾蛋，發現裡面有剪刀刀片。圖／翻攝自Threads

當事人指出，他隨即致電店家反映，但該店員工阿姨似乎搞不清楚狀況，仍以一副不要緊的口氣表示，「我們店開50年了，都沒有這個問題，這個很奇怪耶！」

男子指出店家搞不清楚狀況，一副不要緊的口氣。圖／翻攝自Threads

「剪刀都完好無損」 業者：刀片非本店所有

店家指出，當事人詢問店方的解決方式時，店內阿姨回應將調閱監視器釐清。而監視器也未拍下剪刀損壞的情形，店家進一步澄清，店內刀具幾乎每天使用，通常只有在損壞後才會更換，目前並未發現有壞掉的情況。

刀片哪來成「羅生門」 衛局前往稽查釐清真相

高雄市衛生局食品衛生科長謝米枝表示，現場檢視作業區內現有3支剪刀，外觀皆完整，無破損情形，已進一步調閱店內監視器，正持續釐清。若查證屬實，將依《食品安全衛生管理法》裁處業者新台幣6萬元罰鍰。

高雄／陳緗淇、王晨瀧 責任編輯／蔡尚晉

