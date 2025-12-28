饅頭媽懷四胎驚吐「胎毒」爛臉慘況 熬過痛苦6個月曬性感爆乳寫真

饅頭媽分享火辣孕婦寫真照。翻攝IG @shin_0604

28歲的網紅饅頭媽（林榆芯）10月時宣布懷第四胎，如今已懷胎6個月，近日分享與其他三個孩子一起拍攝孕婦寫真，成品出爐，其中身穿白色蕾絲薄紗的造型，大露豐滿上圍，被網友大讚根本「最美孕婦」。

饅頭媽並發文表示：「雖然已經是第四胎了，但每一胎的孕期，發生的狀況真的都不一樣。這一胎幸運的是幾乎沒有孕吐，只有初期餓到的時候會偶爾乾嘔。但最不幸運的就是膚況，因為胎毒的關係，整張臉幾乎被痘痘佔滿，又痛、又癢，連藥物都沒辦法真正舒緩，能擦的東西也非常有限。」

饅頭媽挺四胎孕肚拍寫真。翻攝IG @shin_0604

再撐兩個月卸貨！饅頭媽悲喊：不痛苦是騙人的

對於「胎毒」情況，饅頭媽也不知所措，嘆：「這是我第一次遇到這樣的狀況，也讓這個孕期的我，幾乎沒辦法好好上妝。對一個每天都愛打扮的人來說，說不痛苦是騙人的。」

終於熬到孕中期，饅頭媽精神狀況也比較好了，這次孕婦寫真拍了5小時，共4個造型，還帶著3個孩子，仍然很有活力。饅頭媽也喊話：「再撐兩個月，就要迎接妳（腹中女兒）來到這個世界。快熬過了。也提醒自己——這一切，都是暫時的。」



