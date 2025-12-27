饅頭媽懷四胎「蕾絲白紗」全透視 4寶媽身形不藏了！

娛樂中心／江姿儀報導



28歲網紅饅頭媽（林榆芯）憑藉精緻外貌、火辣身材，在IG累積近50萬的追蹤人數，不過近年來她風波不斷，屢次捲入感情糾紛，引發熱議。饅頭媽10月無預警拋出喜訊，宣布懷上「四寶」。今（27日）她在個人社群分享一系列孕期寫真照，辣秀孕肚，絕佳體態震驚大批粉絲。





饅頭媽懷四胎「蕾絲透紗裙」太犯規 狂洩「4寶媽身形」網讚：像少女！

饅頭媽分享孕期寫真照，辣秀四胎孕肚。（圖／翻攝自饅頭媽IG）

網紅饅頭媽10月突發文大喊「代誌大條了！」，驚喜宣布懷上第四胎，即將迎來「可愛的四寶」。目前距離卸貨只剩2個月，她今（27日）發文透露孕期不適，也向自己喊話打氣「再撐兩個月，就要迎接妳來到這個世界。」。她曬出一組孕肚寫真，她以一襲純白蕾絲造型入鏡，透明薄紗隱約勾勒出白皙肌膚與身形曲線，她也溫柔輕撫渾圓孕肚，散發出獨特魅力。只見她懷孕期間四肢依舊纖細，身材線條緊實、整體狀態完美，完全看不出即將成為四寶媽。

廣告 廣告

饅頭媽懷四胎「蕾絲透紗裙」太犯規 狂洩「4寶媽身形」網讚：像少女！

饅頭媽身穿純白蕾絲裙，薄紗超透明，體態依舊完美，完全看不出即將成為四寶媽。（圖／翻攝自饅頭媽IG）

美照曝光，短短11小時，將近2萬人按讚，網友留言狂讚「最美的孕婦」、「好正」、「妳一樣很美！辛苦了」、「一樣還是好漂亮」、「妳依舊是最美辣媽」、「好正又好美」、「哪有美的那麽犯規的」、「太性感了吧！！」、「好仙」、「這身材不合理了！性感啊～哪來的少女」、「依然美美的」、「懷孕期間，還是很有少女的感覺」。









原文出處：饅頭媽懷四胎「蕾絲透紗裙」太犯規 狂洩「4寶媽身形」網讚：像少女！

更多民視新聞報導

金馬影帝日本泡湯竟是阮經天！「真實狀態」流出網歪樓

炎亞綸認「曾入家寧公關群」 她看傻曝「3疑點」！

電競女神「超兇戰袍」慶聖誕 「猛洩麻糬」險掉出！

