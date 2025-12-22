饅頭媽懷四胎6個月孕肚曝光！帶三寶火辣拍寫真 5小時不嫌累自豪：有在信道我

饅頭媽性感拍攝孕婦寫真。翻攝IG @shin_0604

28歲的網紅饅頭媽（林榆芯）10月時宣布懷第四胎，儘管孩子的爸身份成謎，她仍歡喜準備迎接女兒出生，加上之前的兩兒一女，湊成兩個「好」字，同時也喊話是最後一胎，因此特別帶著三個小孩一起拍攝孕婦寫真，也是首度曝光孕肚。

饅頭媽曾透露，第四胎預產期是明年2月28日，恰巧與她的彰化大老闆爸爸、「戲說一姐」陳小菁老公林佐岳是同一天。這次懷孕過敏問題嚴重，尤其下巴長滿紅疹，讓她相當困擾。至於外界好奇孩子的爸是誰？饅頭媽直言：「不要再問了，如果你真心喜歡一個人，這些都不重要。」

饅頭媽與三個孩子一起拍孕婦寫真。翻攝IG @shin_0604

將生家族第9孫！預產期巧與富阿公同一天

少了孩子的爸，饅頭媽與其他三個孩子歡樂拍寫真，她分享：「當初懷孕初期來拍個人的時候完全失神又不上相，這回6個月來拍，意外體力很好又有精神，整整拍了五個小時（四套），有沒有可能是帶小孩需要管教跟吼人？但三寶算乖了，還有在信道我，算不錯。這胎最後一胎，想多留存一些紀念，所以想再約第二趟了。」

陳小菁（前）與林佐岳夫妻。翻攝IG @zuoyuelin

饅頭媽懷的四寶，也是林佐岳第9個孫。陳小菁是饅頭媽的繼母，對於當「現成阿嬤」，她日前出席《百味人生》記者會時笑說，不允許小孩們叫自己「阿嬤」，要叫「大美女」，過年才有紅包可領。而家中晚輩眾多，她坦言紅包至少要準備50萬。



