饅頭媽懷第四胎！媽媽「戲說一姐」露面回應 再當阿嬤反應曝光

記者趙浩雲／台北報導

三立八點台劇《百味人生》劇情越來越燒腦，全新勢力「葉家」正式登場，林秀玲、璟宣、陳小菁今（17）日現身媒體聯訪，陳小菁與大12歲的彰化大老闆林佐岳結婚14年，林佐岳是二婚，與前妻育有3個女兒，其中一個就是網紅「饅頭媽」（林榆芯），陳小菁被問到饅頭媽之前的感情風波，也淡淡的回應：「感情的事自己決定。」

這次新角色登場，陳小菁原先只賣杏仁茶，現在戲份也加重，劇中，陳小菁與璟宣飾演一對命運糾纏的雙胞胎姊妹，兩人都愛上沈世朋飾演的角色，情感線錯綜複雜。過去常被封為「小三專業戶」的兩人，這回角色設定更具層次，從癡情到對立，關係一路翻轉，最終由璟宣角色成為關鍵推動者，牽動劇情走向。

廣告 廣告

林秀玲、璟宣、陳小菁。（圖／記者趙于瑩攝影）

陳小菁也透露，自己相當期待角色「秋香」的逆襲發展，希望這次能從善良出發，必要時黑化硬起來，「如果要打架也不怕，該衝就衝！」她也笑談與璟宣飾演雙胞胎卻有明顯身高差，沈世朋甚至開玩笑虧：「她們是雙胞胎，但身高差很多，陳小菁好像被截肢過。」

陳小菁聊到饅頭媽日前當小三的爭議，她表示「我覺得感情事情讓孩子自己決定，他們有他們的想法，在相處的是她們，她說什麼我也只能提醒」，被問到繼女當小三，她表示「大致規距他都懂，我們不用煩惱」，至於饅頭媽目前懷第四胎，他表示：「他自己有能力就好，我不反對這樣的關係」。

更多三立新聞網報導

離婚張兆志2年！許允樂認愛1年「情定32歲李玉璽」 光速閃婚照片超甜

56歲葉全真爆出新戀情！當街「甜蜜勾手帥哥同學」 親回4字最新狀態

沈玉琳抗癌5個月將回歸！在醫院「每天做4件事」 親口證實復出時間點

爆6男星都追過她！陳沂談陳匡怡自爆「可信度高」笑喊：老兵味飄出來了

