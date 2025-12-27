饅頭媽第四胎！超辣孕婦照曝光「白色薄紗美翻天」 遭胎毒攻擊出狀況

記者趙浩雲／台北報導

饅頭媽曬出孕婦辣照。（圖／翻攝自ＩＧ）

饅頭媽目前宣布懷第四胎，近日曬出一組孕肚寫真，引發網友熱議。畫面中她身穿白色蕾絲薄紗造型，半透材質勾勒出渾圓孕肚與纖細四肢，身形線條依舊緊緻，完全看不出已經懷上第四胎，性感中帶著柔和母性美，被粉絲形容是「最辣孕媽咪」。

從曝光的照片可見，饅頭媽以低胸細肩帶蕾絲造型入鏡，鎖骨線條明顯，胸型豐滿卻不顯臃腫，腰身雖因孕肚隆起，整體比例仍相當勻稱，腿部線條修長白皙，視覺衝擊感十足。即便素雅妝容入鏡，氣色依舊亮眼，散發成熟女人味，也難怪網友直呼「完全不像孕婦」、「這身材太犯規」。

廣告 廣告

饅頭媽孕婦寫真辣翻。（圖／翻攝自ＩＧ）

她也在貼文中坦言，雖然已是第四次懷孕，但每一胎的狀況都不一樣，這一胎幾乎沒有孕吐，「只有初期餓到的時候會偶爾乾嘔」，相較過往算是幸運。不過，她也透露最困擾的其實是膚況問題，因為胎毒關係，臉部痘痘嚴重，「又痛、又癢，連藥物都沒辦法真正舒緩，能擦的東西也非常有限」。

饅頭媽直言，這樣的狀況讓她幾乎沒辦法好好上妝，對一個平時很愛打扮的人來說，「說不痛苦是騙人的」，心情一度受到影響。她也感性寫道，轉眼間孕期已經來到六個半月，再撐兩個月就能迎接寶寶到來，「快熬過了，也提醒自己，這一切都是暫時的」。

更多三立新聞網報導

唐治平驚喜復出！他嘆若沒經歷喪母事件「能完全吃下吳慷仁」：更有味道

朱孝天形象毀滅！媒體人嘆「早知如此何必當初」：你到底贏了什麼？

朱孝天開戰F4突道歉！廣告小妹嘆他「會亂爆料但不講瞎話」：舞台回不去

唐治平現身Netflix台劇！本人證實「全面復出」 粉絲驚喜大讚寶刀未老

