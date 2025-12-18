饒忠出席馬太鞍溪重建協調會報 建請中央強化民生經濟補助商家 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

行政院昨（17）日召開「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」擴大會議，花蓮縣政府由秘書長饒忠代表出席。會議由行政院政務委員陳金德主持，邀集工程會、農業部、經濟部等中央部會，並有花蓮縣府、縣議會，光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉等3鄉鎮公所，以及馬太鞍、太巴塱、阿陶莫等部落代表共同與會。饒忠建請中央應強化民生經濟，提高地方商家復業補助，以及儘速恢復推動壩體挖降等風險去化工程。

「目前除推動各項重建工作外，應強化民生經濟方面復原，提高地方商家生財器具復業補助。」饒忠建議，目前生財工具補助僅5萬元，與實際災民復業成本仍有落差，他建請中央研議提高補助，無論是商家、原民工藝師或各類產業，協助儘速恢復營運。陳金德現場裁示，請經濟部研議相關補助方案，以回應地方實際需求。

「堰塞湖風險一日未解除，地方鄉親就難以真正安心。」饒忠強調，縣府建請中央正視堰塞湖本體安全問題，儘速恢復推動壩體挖降等風險去化工程。農業部原規劃工程，但因鳳凰颱風影響表示需重新評估，所以會上特別表示希望可以恢復挖降計畫，徹底解決潛在風險，並期盼能在明年汛期前完成改善，確保部落及下游居民生命財產安全。農業部亦於會中承諾將儘速辦理。

饒忠表示，在防災資訊與溝通方面應加強跨政府整合，希望中央所掌握的堰塞湖監測數據、風險評估，應定期揭露，並同步提供縣府、鄉鎮市公所及民眾掌握，以利防災整備與即時應變。相關建議獲主席裁示，中央將強化資訊公開與跨機關通報機制。

在排水改善、水利工程方面，饒忠也於會上再次確認中央與縣府分工方式，除馬太鞍溪河道治理持續由中央辦理外，中央於會中承諾，將補助花蓮縣政府辦理雨水下水道疏濬工程，以降低淹水風險、提升整體防災能力。而另外汙水系統部分，將由中央規劃辦理。

有關農田淹沒及後續處理，農業部規劃視淹沒程度辦理農地改良、價購或徵收。饒忠建議，中央在農地價購價格應從優認定，並提早釋出公有地優先放租，以協助受災農民維持基本生計，穩定農業生產。

行政院於會中說明，自成立中央協調會報以來，已就災民安置、家園復建、農田再生、河川治理、校園修復，以及產業與觀光振興等面向，分別成立功能分組，持續推動跨部會復原重建作業，並透過定期會議與地方工作站機制，滾動檢討進度，確保各項措施能回應地方與部落需求。

「中央將以居民為本，持續整合各部會資源，加速推動各項重建作業。」陳金德表示，災後復原重建是一項跨部會、跨層級的長期工作，不僅是工程安全的修復，更關乎居民生活秩序與產業復甦。中央會與地方政府密切合作，建立具可操作性且讓民眾安心的防災與復原機制。

花蓮縣府強調，台灣第一次發生堰塞湖潰壩災害，也是世界級紀錄，影響範圍廣、衝擊層面深，後續復原重建工作需跨政府、跨單位攜手合作。縣府將持續配合中央計畫推動，共同加速重建腳步，陪伴災區穩健邁向安全、安心與永續的生活環境。

照片來源：花蓮縣府

