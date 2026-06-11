饒慶鈴不滿被擋赴中怒問「為農民做了什麼」 陸委會回應了

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導



第18屆海峽論壇將於6月13日在中國福建登場，陸委會日前宣布，海峽論壇屬於中共對台統戰平台，禁止中央機關及地方政府人員參與，因此未核准台東縣長饒慶鈴赴中申請。對此，饒慶鈴今（11日）發文反批，陸委會不准地方替民眾解決問題，又無法協助地方解決困境，「是不是打算放任農民自生自滅？」

饒慶鈴發文表示，最近自己在媒體部落格寫了一篇短文「我討厭無力感」，這次陸委會禁止她和縣府同仁參加廈門海峽論壇這件事情，完全體現那份無力感。



廣告 廣告





她表示，在自己看來，廈門海峽論壇如同其他亞太地區的交流平台，參與者來自不同城市、產業與領域，重點在於交換資訊、理解市場、尋找合作的可能。







饒慶鈴說，這些年，不管面對什麼樣的挑戰，從品質管控、創造通路、異業結合到出國打拼，她始終和農民站在一起，解決問題。她做自己能做的，為所應為。她也質疑，「試問陸委會長官，你不准地方替民眾解決問題，也沒有意願幫忙地方解決問題，是不是打算放任農民自生自滅？到底是有意為之？還是無能為力？」





最後饒慶鈴直言，「反觀，中央屢屢協助民進黨縣市解決各式各樣的問題，讓我不禁疑惑，關心台灣民眾生活的慈悲心，難道也有政黨之別嗎？或許我誤會了，請告訴農民，你們做了什麼？」

梁文傑：不應讓中國塑造「台灣首長聽訓」印象

對此，陸委會副主委梁文傑今下午在例行記者會表示，饒慶鈴赴中國、日本等地行銷台東鳳梨釋迦，陸委會一向不禁止，也樂見其成；不過，這次陸委會關切的是她將出席13日舉行的海峽論壇開幕式。梁文傑指出，屆時致詞者可能包括中國全國政協主席王滬寧或國台辦主任宋濤，中方藉此營造台灣重要政治人物、地方首長出席聽訓話的印象。

梁文傑指出，中華民國的公職人員其實都不應該，讓中國有機會形塑這種印象，所以饒慶鈴可以為農民再做更多的事情，陸委會都沒有意見，只是針對這一次的海峽論壇。（責任編輯：王晨芝）

更多上報報導

台大申請入學首見「AI眼鏡」作弊 眼鏡發燙當場抓包零分

強化港都治安！高雄市警局舉辦「115年靖勇專案」重大人為危安實警演練

總統府公布新屆監委名單 民眾黨團：廢除監察院立場不改變