饒慶鈴分享無圍牆巨蛋音樂會成果 讓山海成為舞臺

臺東雖然沒有巨蛋，卻用天空、稻浪與星光，完成一場又一場屬於土地的演唱會。臺東縣長饒慶鈴應邀出席《遠見高峰會》時，以「臺東無圍牆巨蛋音樂會」為題，向全國分享臺東如何以山海為舞臺，以自然為巨蛋，打造屬於城市的音樂盛會。

全臺目前共有8縣市興建10座大大小小的巨蛋場館，另有7座正在規劃或施工中。臺東雖無大型室內場館，卻以自然環境為最獨特的「巨蛋」，展現永續、文化與生活交織的城市風景。

從池上秋收稻穗藝術節開始，臺東的「無圍牆巨蛋」故事由土地寫起。農民配合演出延後收割、學校支援接待、社區全力協作，讓藝術與生活共生，成就屬於地方的節慶。這股力量也延伸到熱氣球嘉年華光雕音樂會、最美星空音樂會、東浪嘉年華與跨年晚會等活動，從星空導覽到光雕煙火，從杉原灣到海濱公園，臺東讓自然本身成為最動人的舞臺。

其中，最美星空音樂會自2019年起巡迴全縣，已培訓230位星空導覽員，舉辦超過450場導覽與60場音樂會，創造2.5億元產值，並在2021年取得英國BSI永續活動認證。跨年音樂會則最具代表性，海濱公園面積達17公頃，是臺北大巨蛋的2.5倍。2021年張惠妹回鄉開唱吸引7萬人參加，創造5億元產值，今年更邀請張惠妹與A-Lin首度同臺，象徵臺東音樂的傳承與榮耀。

饒縣長表示，每一場無圍牆音樂會都是眾人合力與自然共振的成果，自2021年至今，臺東縣16鄉鎮市舉辦超過100場演出，涵蓋35處場域，累計400萬人次參與，創造132億元活動產值。歡迎全國民眾親自走進臺東，在星光與海風之間，體驗音樂與自然交織的美好。