饒慶鈴分享「台東無圍牆巨蛋音樂會」成果 讓山海成為舞台、城市成為樂章
台東縣長饒慶鈴日前應邀出席《遠見高峰會》，以「台東無圍牆巨蛋音樂會」為題，向全國來分享台東如何以山海為舞台、以自然為巨蛋，打造屬於城市的音樂盛會。她表示，台東雖沒有巨蛋，卻用天空、稻浪與星光，完成一場又一場屬於土地的演唱會。
縣府表示，根據媒體資料，全台目前共有8縣市興建10座大大小小的巨蛋場館，另有7座正在規劃或施工中。台東雖無大型室內場館，卻以自然環境為最獨特的「巨蛋」，展現永續、文化與生活交織的城市風景。
縣府指出，從池上秋收稻穗藝術節開始，台東的「無圍牆巨蛋」故事由土地寫起，藉由農民配合演出延後收割、鄉內各學校支援接待、社區全力協作，讓藝術與生活共生，成就屬於地方的節慶。這股力量也延伸至熱氣球嘉年華光雕音樂會、最美星空音樂會、東浪嘉年華與跨年晚會等活動，從星空導覽到光雕煙火，從杉原灣到海濱公園，台東讓自然本身成為最動人的舞台。
其中，最美星空音樂會自2019年起巡迴全縣，已培訓230位星空導覽員，舉辦超過450場導覽與60場音樂會，創造2.5億元產值，並於2021年取得英國BSI永續活動認證。跨年音樂會則最具代表性，海濱公園面積達17公頃，是台北大巨蛋的2.5倍，2020年張惠妹（aMEI）回鄉開唱吸引7萬人參加，創造5億元產值，今年更邀請張惠妹與另一位台東之光A-Lin首度同台，象徵台東音樂的傳承與榮耀。
縣長饒慶鈴表示，每一場無圍牆音樂會都是眾人合力與自然共振的成果。縣府統計，自2021年至今，全縣16鄉鎮市舉辦超過100場演出，涵蓋35處場域，累計400萬人次參與，創造132億元活動產值。她誠摯邀請全國民眾親自走進台東，在星光與海風之間，體驗音樂與自然交織的美好。
