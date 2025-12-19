饒慶鈴加碼500萬推數位防災！笑對2鄉長：回去我電話要響了

台東縣延平鄉4村活動中心修繕完成，今天舉辦完工典禮。（蔡旻妤攝）

台東縣政府補助延平鄉4座村活動中心整修工程完工，縣長饒慶鈴19日出席完工典禮時，當場宣布縣府明年將再加碼補助500萬元，協助延平鄉建置「先進預警警報及通報數位系統」，強化防災超前部署；由於鹿野及海端鄉長也出席活動，她笑說，「相信回去電話可能就會響了」。

饒慶鈴指出，縣府先前已補助400萬元，完成桃源、鸞山、武陵及永康等4村活動中心修繕工程，提升建物安全與使用品質。考量延平鄉地形多山、多雨等災害，且型態以土石流為主，需要提前掌握風險，她強調，每逢颱風或豪雨來襲，最讓她掛心的就是延平、海端、鹿野等山區鄉鎮，因此支持鄉公所提出數位預警系統計畫。

台東縣長饒慶鈴出席延平鄉4村活動中心修繕完工典禮致詞。（蔡旻妤攝）

延平鄉長余光雄出席延平鄉4村活動中心修繕完工典禮致詞。（蔡旻妤攝）

鹿野鄉長李維順出席延平鄉4村活動中心修繕完工典禮致詞。（蔡旻妤攝）

海端鄉長胡金至出席延平鄉4村活動中心修繕完工典禮致詞。（蔡旻妤攝）

饒慶鈴強調，建置「先進預警警報及通報數位系統」可即時偵測並結合廣播功能的預警系統，讓村民能更快掌握疏散、警戒等重要資訊，爭取寶貴的應變時間。

饒慶鈴也特別提醒，防災系統不僅要建置，更要長期維護。設備若只在第1年正常運作，後續因缺乏維護而失效，將失去設置意義，因此要求延平鄉公所於系統驗收完成後，務必同步編列維護經費，確保系統能長期穩定運作。

由於延平鄉長胡金至、鹿野鄉長李維順也在場，饒慶鈴笑說「看到鹿野鄉長及海端鄉長都在，我相信回去我的電話就會響了，很期待你們的電話」期待各鄉鎮依實際需求提出規畫，縣府將持續與地方合作，透過基礎設施與防災科技雙軌並進，提升偏鄉地區的安全韌性。

