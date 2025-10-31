饒慶鈴啟動帶狀疱疹疫苗補助 籲符合補助資格盡早接種
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導
為了守護弱勢族群與高風險長者健康、落實預防醫學理念，台東縣政府今（31）日上午舉辦「台東縣補助帶狀疱疹疫苗補助記者會」，並由縣長饒慶鈴宣布，台東縣明年正式啟動帶狀疱疹疫苗補助措施，展現公部門推動健康政策的決心。饒慶鈴指出，一劑疫苗約8千至9千5百元致使眾多民眾卻步，隨著高齡化社會來臨，且帶狀疱疹的發生率上升，台東將針對符合資格者進行補助施打。
饒慶鈴指出，台東縣政府重視長者的健康，俗稱「皮蛇」好發於50歲以上成年人，隨著人口老化與慢性疾病增加，帶狀疱疹的發生率逐年上升。感染後不僅會引起皮膚劇烈疼痛，還可能留下長期神經痛的後遺症，影響生活品質，接種疫苗可有效預防，但疫苗費用高昂，一劑疫苗約8千至9千5百元，使多數民眾卻步。
「呼籲符合補助條件資格的民眾，可盡早接種。」饒慶鈴表示，為了降低弱勢族群及長輩的負擔，也降低帶狀疱疹造成的神經疼痛與不便，並提升民眾防護力及健康，縣府特別規劃115年推出疫苗補助方案，讓民眾能以更親民更便利的方式獲得免疫保護。
「詳細補助標準與施打流程，將公布於縣府及衛生局官網，並同步於各鄉鎮衛生所公告。」台東衛生局說明，補助對象以50歲以上的低收及中低收入戶、65歲（原住民55歲）以上具有高風險因子，包含癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風溼性關節炎、人類免疫缺乏病毒感染、使用免疫抑制劑患者等族群接種疫苗，符合條件者可至衛生所完成接種，期盼減輕民眾負擔，提升接種意願。
「這項政策是我們守護縣民健康很重要的第一道防線。」台東衛生局補充，預防重於治療，縣府明年將以縣預算購買8百劑疫苗、提供給4百名符合接種條件的民眾免費接種2劑疫苗，第一劑與第二劑接種間隔為2至6個月，完成2劑疫苗接種整體保護力達90%，10年後的保護力可維持80%。
台東縣府呼籲，符合補助資格的民眾，應盡早接種疫苗，特別是有慢性病或免疫力較弱者，更應主動諮詢醫師並安排接種。「守護自己，也守護家人」，從預防開始，讓健康不打折、生活更安心。並提醒民眾平時保持規律的作息、避免熬夜、儘量降低生活與工作的壓力、均衡飲食、接種疫苗等提升自身免疫力，可降低帶狀疱疹及其併發症的發生。
照片來源：台東縣府
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
林國漳偕民進黨團隊拜訪長青會 黃惠慈：堅定為宜蘭努力
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
守護弱勢族群與高風險長者 台東115年帶狀疱疹疫苗補助起跑
【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】為了守護弱勢族群與高風險長者健康、落實預防醫學理念，縣長饒慶鈴今（31）日互傳媒 ・ 1 天前
習近平會晤卡尼 中加兩國同意推進解決經貿問題
（中央社台北31日電）中國國家主席習近平今天在韓國與加拿大總理卡尼會面時表示，中加關係呈現恢復向好發展態勢，符合兩國共同利益。中國官媒指出，雙方同意恢復重啟各領域交流合作，推進解決彼此關切的具體經貿問題。中央社 ・ 20 小時前
成功鎮旗魚季臍橙節開跑 東海岸美食邀民眾台東作客
（中央社記者盧太城台東縣30日電）東北季風吹起，正是台東鏢旗魚季節與臍橙成熟時，台東縣政府邀請民眾到東海岸品嘗當季美食，同時將於11月15日舉行旗魚季促銷活動時，安排千人辦桌活動。中央社 ・ 1 天前
農村再生考核 臺東表現優異
農業部農村發展及水土保持署辦理的「一一四年度農村再生績效考核」，臺東縣政府表現優異，榮獲「農再卓越獎」第二組第二名以及全國績優甲等的佳績，展現多年推動農村再生政策的努力成果。十月二十八日由臺東縣政府農業處處長許家豪率隊，代表縣府出席頒獎典禮，為臺東縣農村再生再添榮耀。縣長饒慶鈴表示，臺東縣農村再生在中央到地方共同努力推動下，展現縣內農村社區豐富的產業、多元的生態、在地的生活，且連續三屆在金牌農村競賽都有卓越成績，充分展示臺東多元且充滿活力的農村風貌，未來縣府願意與所有農村社區來努力，共同打造台東農村的美好與魅力。農業處許家豪處長指出，這份榮譽屬於全體農再社區與縣府團隊的共同努力成果。近年來臺東縣致力於結合地方特色與永續發展理念，推動農村環境改善、產業創新與社區營造，不僅活 ...台灣新生報 ・ 1 天前
「人生社會處方箋」 嘉義市打造健康老化新典範
(記者廖建智嘉義報導)為促進健康老化與優質生活，嘉義市積極導入以行為改變為導向的健康促進計畫，鼓勵長者實踐健康行動、活出快樂人生。嘉義市政府衛生局114年委託全齡多元樂學發展協會並攜手衛生福利部嘉...自立晚報 ・ 15 小時前
我的鄰居是往生者 6千菲律賓人住墓園
在貧富差距極大的馬尼拉，有上千家庭，把墓園當成家。對他們而言，這裡不只是亡者的歸所，更是生者艱難求生的避風港。 -這裡是菲律賓歷史最悠久、規模最大的公墓之一，占地54公頃，是前總統、名人、文學巨擘...大愛電視 ・ 20 小時前
新北耶誕環保挖寶趣 二手好物召集令
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】一年一度的新北歡樂耶誕城即將於今(114)年11月14日隆重登場，為期4互傳媒 ・ 22 小時前
世局劇變 創新轉型是唯一出路
9月中專程前往東莞參加第16屆台灣名品博覽會，這已是我連續第3次參加這個盛會，主要目的一方面是為台商在大陸的發展站台，另方面則是分享他們在大陸努力的成果。中時新聞網 ・ 11 小時前
台北小巨蛋附近新建工程 吊掛巨大鋼筋貼近人車
社會中心／黃恩琳、吳培嘉 台北報導有民眾今天（31日）錄下，台北小巨蛋附近新建工程，吊車吊掛巨大鋼筋移動，但非常貼近人車，讓網友PO文直呼"嚇到無語"，引發討論，很多網友看了也說"好恐怖"。記者實際前往現場查看，現場有圍起三角錐，也都有工人在一旁查看，施工單位強調安全沒有問題。民視 ・ 16 小時前
海廢再生聯盟舉辦「巨鯨之後」五週年回顧展
[NOWnews今日新聞]海洋委員會海洋保育署今（31）日舉辦為期3天的海廢再生聯盟五週年系列活動，邀請農業部漁業署等單位及22家海廢再生聯盟成員，產、官、學界攜手參加五週年年會，會中頒發海廢再生影響...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
用工藝和世界交朋友！2025大溪工藝週11月7日登場
【記者 劉蘇梅／桃園 報導】一年一度的大溪盛事「2025大溪工藝週」即將於11月7日至9日熱鬧登場！桃園市立大台灣好報 ・ 19 小時前
非經期出血小心！醫曝4警訊快檢查：恐是子宮肌瘤
身體發出的警訊要隨時注意！女生除了每個月會來的月經，如果發現其他出血症狀且出現4個警訊，就要小心可能是子宮肌瘤、息肉等原因所引起，要趕快就醫檢查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
以專業築橋以熱忱化解 苗縣府表揚勞資爭議績優調處人員
為肯定長年致力於維護勞資關係和諧的調處人員，苗栗縣政府昨三十一日在苗栗縣工業會會議室舉辦「一一四年度勞資爭議績優調處人員表揚大會」。縣府秘書長陳斌山與勞動部勞動關係司王厚偉司長、勞青處長王浩中特別出席頒獎典禮，感謝所有默默奉獻的調解夥伴，以專業與熱忱守護職場公平與社會安定（見圖，前排左三為陳斌山秘書長）。苗栗縣目前有多位資深調處人員長期深耕第一線，其中葉瑞安及陳建明兩位前輩服務超過三十年，是苗栗勞資調解的中流砥柱。他們歷經社會變遷與法制演進，始終秉持耐心與智慧，守護勞工權益、扶持企業永續，是最值得敬佩的「和諧推手」。此外，多數調處人員服務年資超過十年、二十年以上，這些中堅力量兼具法令素養與人文關懷，是勞資雙方最信任的橋樑。而近年來，越來越多年輕調解人投入行列，帶來創新思維 ...台灣新生報 ・ 1 天前
苗栗田徑女將林巧鈴亞青運奪金 縣府表揚 (圖)
苗栗縣大同高中田徑好手林巧鈴（前中）代表台灣在2025巴林亞青運勇奪田徑女子400公尺跨欄金牌，31日由教練團陪同接受苗栗縣政府表揚。前左4為苗栗縣長鍾東錦。中央社 ・ 17 小時前
馬祖南竿小客車自燃 駕駛及時下車無人傷亡
（中央社記者潘欣彤連江縣31日電）今天傍晚1輛自小客車行經馬祖南竿鄉聚英路時，車輛不明原因自燃，警消獲報後迅速撲滅火勢，車上60多歲男性駕駛發現起火後隨即下車報案，故無人傷亡。實際起火原因仍待調查。中央社 ・ 21 小時前
感情詐騙頻傳 新北列管4千名弱勢長輩保護房產
（中央社記者曹亞沿、黃旭昇新北31日電）新北市議員今天表示，感情詐騙頻傳，更有「粉紅收屍隊」鎖定有房產、退休金的長輩進行詐騙。地政局說，已列管約4000多名有不動產的弱勢長輩，若房產有異動將通知警方介入。中央社 ・ 21 小時前
長榮航空放寬請假規定與「選班、選假、調班」資格 符合空服員將超過9成
長榮航空31日發布空服員「2026年度績效評核標準」，放寬病假規定，全年病假日數17天，仍得加績效分數1分；全年病假16天則加2分，以此類推，最高可加15分。此修改方向落實長榮航空先前宣示考評制度「增加空服員病假裕度」的承諾，減低空服員請病假的顧慮。中時財經即時 ・ 20 小時前
【有影】六大亮點打造科技閱讀體驗 桃市圖青埔智慧科技分館啟用
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、施建宏／桃園報導 為了推動智慧城市與閱讀文化並進，「桃園市立圖書館青埔智慧科技分館」10月31日起開放試營運，結合AI與自動化的智慧型圖書館，導入6大智慧閱讀設備，包括全台首創的「機器人預約自助取書區」，以機械手臂與自走車協作取書，還有AI互動書牆、智慧尋書系統、盤點機器人、小書僮導引機器人與電子紙閱讀器自助借閱櫃等智能設施，...匯流新聞網 ・ 20 小時前
搶郵輪客第一波在地消費 基隆推雙層觀光巴士
基隆市 / 綜合報導 基隆港去年創下亞洲最大郵輪停靠記錄，今年更預估國際郵輪累計停靠將超過四百艘次，旅客超過七十六萬人次，為了把旅客留在基隆市消費，基隆市政府推出雙層觀光巴士，預計下個月中旬就會試營運！不少民眾認同也很期待，覺得搭上車就能去各個景點很方便，但也有人擔心基隆是雨都，整年幾乎有一半的時間在下雨，可能很難欣賞沿途景色。鮮紅主色調象徵熱情活力，除了大片窗戶車頂也透明，讓乘客放眼飽覽沿途景色，全新的基隆雙層觀光巴士，十一月中旬就上路試營運，起點就從城際轉運站出發。基隆港務分公司統計今年一到九月，國際郵輪累計停靠三百四十三艘次，旅客超過七十六萬人次下了船去哪，基隆市府派出雙層觀光巴士搶先機，路線會經過國門廣場以及海洋廣場，歷經清法戰爭的沙灣歷史文化園區，要塞司令部繽紛的正濱漁港色彩屋，生態教育豐富的海科館和面山背海，沿著步道欣賞海天一色的潮境公園。民眾說：「滿特殊的啦，我也滿期待的，可以帶動我們基隆的一些觀光景點，不用再一直查說要去哪個景點，需要搭哪一台車，很好，為什麼呢，因為(旅客)人太多了，所以(雙層觀光巴士)這樣一次載客量比較多嘛。」有人期待也有人怕受傷害光看車體，台北市的雙層觀光巴士採半開放式，基隆的則是透明車頂就是考慮到了。民眾說：「基隆是雨都嘛，它會常下雨，可能會不太適合。」東北季風加上梅雨季基隆一年之中，大約有一百多天都是溼答答的雨天，基隆市府想把國內外郵輪旅客留住，預計十一月試營運，還沒帶動消費就先掀起了正反論戰。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前
黃迪揚育兒哲學大公開《唐綺陽談星私廚》笑談「先讓孩子成為最好的觀眾」再當演員
每個人從小學到大學，約莫要經歷16年的學生時期，總有各種不同的回憶，電影《自殺通告》演員林予晞、黃迪揚與白潤音連袂上《唐綺陽談星私廚》談「校園」生活，林予晞笑說自己學生時期「超愛惹麻煩」，她回憶念女校時最不滿的就是體育課著裝規定，得帶運動服到學校把裙子換成褲子，上完課再換回裙子，林予晞一不作二不休直接穿運動褲上學，結果每次都被記警告，幾次下來要被退學，學校主任還打電話給林媽媽告狀說我「奇裝異服」，沒想到林媽媽比她更火大，直接教訓主任「她穿的是不是學校的制服？」林予晞笑說：「後來才知道我媽是在『訓導』訓導主任。」唐綺陽談星私廚 ・ 19 小時前