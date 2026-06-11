饒慶鈴嗆陸委會不幫農民！梁文傑出面澄清

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▲饒慶鈴申請赴中參加海峽論壇遭駁回怒嗆陸委會不幫忙，梁文傑說只禁止海峽論壇，還是可以去賣釋迦。（圖／饒慶鈴臉書）

[NOWNEWS今日新聞] 台東縣長饒慶鈴申請赴中國參加海峽論壇遭駁回，質疑「陸委會長官，你不准地方替民眾解決問題，也沒有意願幫忙地方解決問題，是不是打算放任農民自生自滅？到底是有意為之？還是無能為力？」，陸委會副主委梁文傑回應，政府只針對「海峽論壇」活動禁止而已，並未反對地方首長協助農產品拓展市場，饒慶鈴還是可以去中國促銷鳳梨釋迦。

梁文傑表示，饒慶鈴若要替台東鳳梨釋迦等農產品促銷，無論是前往中國、日本或其他國家，政府都樂見其成，也不會禁止。他強調，陸委會此次是針對海峽論壇，而非一般的農產交流或招商活動。梁文傑也進一步解釋，饒慶鈴此次規劃出席的是13日的海峽論壇開幕大會，致詞者可能包括中國全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤等中方高層。

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梁文傑認為，中共會藉由此類場合，形塑台灣政治人物或地方首長前往聽訓的政治印象，他呼籲「中華民國的公職人員，其實都不應該讓對方有機會形塑這種印象。」中央禁止地方政府人員參與海峽論壇是基於兩岸政策，必須全國一致的原則，但對於地方首長為農民爭取訂單、開拓市場沒有意見也支持。

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