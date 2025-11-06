饒慶鈴執政7年老人家仍自備板凳等公車 議員批未落實行的正義

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣議會縣議員古志成指出，縣長饒慶鈴在幾年前施政報告，曾放映一張婦女蹲著等公車的照片，宣示要在「行的正義」上做出亮眼成績。他今天拿出台9線卑南鄉龍過脈村落公車站的照片，長者在毫無遮蔽的站點，只能坐在自備的板凳或木頭上候車，飽受風吹日曬之苦，幾年過去，畫面依舊。

古志成議員在質詢時，向交通及觀光發展處處長卜敏正展示照片，畫面中，老人家在炎熱的陽光下，艱難地坐在簡陋的板凳上等候公車。古志成表示，讓長輩頂著烈日強風、自帶座椅等車，令人看了不捨。

他質疑縣府經常投入巨資舉辦大型活動，如邀請巨星張惠妹返鄉跨年，卻連最基礎的公共設施都無法完善：「大錢都花了，一個小小的候車亭弄不出來，笑死人！」他強調，對民眾而言，幸福並非來自聽演唱會，而是來自基本的交通與生活品質。

古志成進一步指出，縣長饒慶鈴在幾年前施政報告首日，曾放映一張婦女蹲著等公車的照片，藉此宣示要督促政府在「行的正義」上做出亮眼成績。然而，龍過脈公車站長輩至今仍需在惡劣環境下等車，讓當年的承諾顯得格外諷刺。對於古志成的質疑，交觀處長卜敏正回應表示，龍過脈的候車亭已列入計畫，並已向中央申請相關經費。

除了龍過脈公車站，古志成也點出其他站點的維護問題。他提到，距離龍過脈僅兩公里處的鹿鳴橋公車站，雖然設有美觀的候車亭，但在9月間遭受颱風樺加沙的土石流襲擊後，至今已逾一個月，土石竟仍未清除，凸顯縣府在後續的維護管理上，仍有極大的改進空間。

鹿鳴橋有美麗創意公車亭，內部卻堆積土石。(記者黃明堂攝)

