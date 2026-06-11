饒慶鈴對陸委會不忍了！發文290字開嗆 梁文傑回：禁海峽論壇沒禁促銷釋迦

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陸委會副主委梁文傑4日宣布禁止公職人員參加海峽論壇，台東縣長饒慶鈴的申請不予核准。饒慶鈴5日低調回應「有點可惜」，今（11）日突臉書發文開嗆：「放任農民自生自滅？」梁文傑則回應稱，只禁止去海峽論壇，沒禁止去促銷釋迦。

台東縣長饒慶鈴資料照。（圖／中天新聞）

饒慶鈴臉書11日下午發文：「最近我在中時部落格寫了一篇短文『我討厭無力感』，這次陸委會禁止我和縣府同仁參加厦門海峽論壇這件事情，完全體現那份無力感。」

饒慶鈴指出：「在我看來，廈門海峽論壇如同其他亞太地區的交流平台，參與者來自不同城市、產業與領域，重點在於交換資訊、理解市場、尋找合作的可能。這些年，不管面對什麼樣的挑戰，從品質管控、創造通路、異業結合到出國打拼，我始終和農民站在一起，解決問題。我做我能做的，為所應為。」

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台東縣長饒慶鈴。（圖／翻攝饒慶鈴臉書）

饒慶鈴強調：「試問陸委會長官，你不准地方替民眾解決問題，也沒有意願幫忙地方解決問題，是不是打算放任農民自生自滅？到底是有意為之？還是無能為力？反觀，中央屢屢協助民進黨縣市解決各式各樣的問題，讓我不禁疑惑，關心台灣民眾生活的慈悲心，難道也有政黨之別嗎？或許我誤會了，請告訴農民，你們做了什麼？」

梁文傑11日主持陸委會記者會。（圖／中天新聞）

梁文傑今日下午主持陸委會記者會，針對饒慶鈴的最新發文回應表示，饒縣長還是可以為台東的鳳梨、釋迦去大陸招商、促銷，也可以去日本或很多其他地方，陸委會都不禁止，也都樂見，現在只針對海峽論壇這個活動，饒縣長可以再為農民做更多的事情，陸委會沒有意見。

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