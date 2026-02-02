饒慶鈴慰問南迴線服務機關

農曆春節的九天連假即將到來，昨（二）日起臺東縣長饒慶鈴帶領縣府團隊前往縣轄內第一線服務機關，向春節期間仍堅守崗位的同仁們表達最誠摯的感謝與新春祝福，首日行程來到南迴線四鄉，今年持續前往警察、消防、衛生等機關及鄉鎮市公所拜年，感謝第一線服務同仁在春節期間犧牲與家人團聚時間，堅守崗位服務人民。

昨日上午九點三十分，饒縣長首站來到達仁鄉公所，受到鄉長陳新輝及公所同仁的熱情迎接，蔡玉玲議員也特別到場陪同，縣長祝福所有鄉親與遊客在馬年都能平安喜樂，隨後也分別前往達仁、大武、金峰、太麻里等四鄉內鄉公所、鄉代會、警察、消防、戶政、社福、衛生，以及台東市郊動物流浪收容中心、廢棄物能資源中心及環保局等單位。為了鼓勵大家在春節期間持續提供最貼心的服務，饒縣長準備數位紅包「臺東金幣」，期盼同仁們能以滿滿的活力，守護交通順暢零治安傷害，讓返鄉的遊子與來訪的旅客都能安心、快樂地過新年。

近年來，台東在「慢經濟」的推動下，幸福感不斷提升，屢屢在各大調查中奪冠：不僅榮登《經濟日報》幸福指數冠軍，饒慶鈴縣長更在《遠見》中獲得五星縣長肯定，在《今周刊》永續城市SDGs大調查中，也拿下最佳首長信任獎、社會力特別傑出獎及永續城市優等獎，展現台東在幸福與永續上的努力成果。

這份成績背後，是縣府團隊持續深耕的努力。國際發展及計畫處長李素琴透露，二○二六年夏天，臺東將迎來全新的大型旗艦活動「臺東博覽會」，展期長達四十九天，五大展區將展現臺東多元文化、創意能量與慢生活的美好，邀請大家走進台東，遇見最真實的慢生活。

臺東縣政府今年也特別準備了「馬啟新歲、福臨萬家」春聯，免費提供鄉親索取，每人限領一份，民眾可至臺東縣政府、文化處、旅服中心、臺東火車站及臺東機場等服務台領取。在這充滿喜氣的時刻，縣長與縣府團隊誠摯祝福大家：馬年新春，幸福安康，福氣滿滿！