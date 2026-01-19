饒慶鈴慰問消防同仁辛勞

臺東縣長饒慶鈴為感謝消防人員全年無休、日夜守護縣民安全，119消防節前夕晚間與議長吳秀華，黃建賓立委，由消防局新任局長盧東發等主管陪同，前往臺東縣消防局救災救護指揮中心及臺東大隊，慰問第一線執勤消防與義消同仁，在寒冷夜晚並致贈暖心夜點，感謝大家在寒夜中堅守崗位，守護縣民生命財產安全，呼籲民眾年節期間注意用火用電安全、平平安安過好年。

饒縣長表示，消防工作分秒必爭、風險極高，無論是火災搶救、緊急救護或各類災害應變，消防及義消夥伴始終站在第一線，是縣民最安心、最信賴的力量。尤其在119消防節前夕勤務繁重之際，大家仍犧牲假期時間，全力守護臺東的安全，縣府與縣民都由衷感謝這份付出。

饒縣長也期盼在新任盧東發局長及各級幹部的帶領下，臺東縣消防局能持續精進救災救護能量、強化專業訓練與裝備整備，消防體系運作穩健。每一趟出勤、每一次成功搶救的背後，都是同仁長期投入與專業累積的成果，令人敬佩。

饒慶鈴指出，再一個月就是九天春節連假緊接而來，呼籲民眾注意用火及用電安全，也感謝消防及義消同仁加強公共場所消防安全檢查、防火防災宣導及各項救災整備工作，確保縣民能夠安心過好年。119消防節是屬於消防全體同仁節日，期許消防及義消夥伴努力執行各項救災救護工作，守護臺東，並特別提醒同仁執行勤務時務必注意自身安全，確實做好個人防護。