饒慶鈴槓陸委會嗆「你們為農民做了什麼」…梁文傑：招商可以…但別讓中共塑造「聽訓」畫面

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陸委會日前宣布禁止中央機關及地方政府人員參加中共海峽論壇，台東縣長饒慶鈴則反嗆陸委會「請告訴農民，你們做了什麼」。陸委會副主委兼發言人梁文傑今（11）日在例行記者會中回應，饒縣長當然可以為農民做更多事情，不管是台東鳳梨釋迦，她可以去中國大陸招商、促銷，也可以去日本或很多地方，「這些我們都不禁止，我們也都樂見」。不過梁文傑強調，陸委會這次只針對海峽論壇，因為中共就是要塑造出台灣重要政治人物、地方縣市首長「來聽我訓話」的印象。

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陸委會日前定調海峽論壇是中共大型統戰平台，並宣布禁止中央機關及地方政府人員參加。媒體在今日例行記者會中提問指出，陸委會上周宣布後，台東縣長饒慶鈴反嗆陸委會，不要只問她會不會講話，應該要告訴農民「你們做了什麼」，詢問陸委會看法。

梁文傑回應表示，「我覺得饒縣長還是可以多去招商」，不管是台東的鳳梨釋迦，她可以去中國大陸做招商、促銷，也可以去日本，可以去很多地方。

梁文傑強調，這些陸委會都不禁止，「我們也都樂見」。他說，陸委會現在針對的，只是「海峽論壇這個活動」。

梁文傑指出，饒慶鈴要去參加的是海峽論壇相關大會，而上面致詞的可能就是王滬寧或宋濤。他表示，中共就是要塑造出台灣有重要政治人物，或地方縣市首長來「聽我訓話」的印象。

梁文傑直言，「我覺得中華民國的公職人員其實都不應該，都不應該讓對方有機會形塑這樣的印象。」

梁文傑也重申，饒慶鈴可以為農民做更多事情，陸委會都沒有意見，「我們只是針對這一次的海峽論壇」。

針對外界批評陸委會限制兩岸交流，梁文傑稍早也表示，陸委會之所以禁止地方政府人員參與海峽論壇，是因為「兩岸政策其實必須要全國一致」，不能中央一套、地方一套。

梁文傑強調，只要是中華民國行政部門的公職人員，就要採取一致立場，「不管是哪一黨」。既然中央政府認定海峽論壇就是中共的大型統戰平台，各級人員就要一起遵循。

梁文傑表示，面對中共時，「我不管你是哪一黨，也不管你是中央政府還是地方政府，政策就是要一致」。

（圖片來源：放言記者拍攝、三立新聞網）

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