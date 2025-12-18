饒慶鈴率團隊拜訪高醫 深化醫療合作持續守護南迴台東

【記者 朱達志／台東 報導】高雄醫學大學（高醫）與台東地區的醫療機構長期合作，特別是在台東縣內醫療資源較匱乏的南迴大武地區，多年支援大武鄉衛生所，提供醫療專業人員、設備和技術支援。饒慶鈴縣長17日下午特別率領衛生局長孫國平及同仁，並由黃建賓立委、蔡玉玲、尤忠正、翁麗吟等三位南迴線議員陪同，一同前往高醫拜訪該校董事長、校長及院長，感謝高醫團隊，院方熱情接待，雙方針對大武專科門診、急重症處理、轉診、地方需求及醫療照護經驗等議題展開深度交流與分享，持續為東部地區民眾健康盡一份心力。

饒慶鈴縣長表示，相較西部地區，台東醫療資源較為不足且醫事人力招募困難，上任後總是心繫著南迴地區與旅客的健康安全，務必要把鄉親們健康擺在第一位。在台東縣整體規劃發展下，全縣平均餘命呈現逐年增加的趨勢，透過多面向的共同努力，縮短健康不平等的差距，讓台東成為健康宜居的城市。為了落實健康平權，消弭目前台東的醫療困境，積極以「醫療在地化」、「救護即時化」、「照護社區化」為政策目標，追求醫療資源的可近性，提升台東地區基層醫療水平，縮短城鄉間的醫療落差，以改善偏遠地區居民的健康福祉。

台東縣衛生局長孫國平說明，縣府透過軟硬體全面升級，確保偏鄉弱勢民眾的健康能快速到位，感謝多年來總有一群醫護人員及檢驗師，從高雄醫學大學附設中和紀念醫院出發，不畏颳風下雨和漫漫長路，致力優化台東偏鄉地區的醫療資源，高醫在台東的醫療貢獻，除了派遣專業人員進駐大武衛生所，提供24小時緊急醫療服務、10科的專科門診(復健、心臟、骨科、眼科、肝膽、腎臟、小兒、乳房外科、腸胃科及精神科)及3科遠距門診外，更透過遠距醫療技術，提供眼科、皮膚科、耳鼻喉科服務，讓偏鄉患者能夠與醫學中心的專科醫師進行線上診斷，減少地理環境限制對患者治療的影響。

高醫對台東的支持，不僅有臨床醫療服務，還包括健康促進、教育培訓等多個層面，提供更完善的醫療服務品質及更舒適的公共衛生服務空間，共同守護南迴線鄉親及來往遊客的健康。（照片記者朱達志翻攝）