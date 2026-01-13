饒慶鈴率青年團參訪雪州數位樞紐Sidec 與雪州旅遊局共話臺馬創新合作

▲臺東縣長饒慶鈴12日率領臺東青年委員會及地方青年代表，前往馬來西亞進行「115年度青年馬來西亞參訪交流活動」。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】臺東縣長饒慶鈴12日率領臺東青年委員會及地方青年代表，前往馬來西亞進行「115年度青年馬來西亞參訪交流活動」，首日拜會行程的首站抵達雪蘭莪州政府旗下的數位推動機構「雪蘭莪資訊科技與數位經濟機構（Sidec）」，由 Sidec 營運長親自接待並主持座談，雙方針對數位轉型、新創扶植及半導體 IC 設計等關鍵產業議題進行深度交流，展開熱烈討論。

臺東縣政府民政處指出，12日的拜會行程受到雪蘭莪州政府高度重視，行政議員黃思漢與州議員林怡威、州議員潘佩玲紛紛到場參與。作為雪州掌管投資、貿易及交通事務亦即經濟發展核心推手的黃思漢議員，是馬來西亞推動數位經濟轉型與吸引外資的重要領袖，他過去曾多次率領貿易代表團赴臺交流，不僅是臺馬科技產業對接的關鍵橋梁，更親自參與打造東南亞最大 IC 設計園區的願景。

在交流會中，黃思漢議員親切分享雪蘭莪州如何透過政策優化，將傳統產業成功導入數位軌道，並表達了與臺東在青年創業與新創技術領域進一步合作的期盼。

饒慶鈴縣長隨後亦向雪州代表介紹臺東縣的策略發展重點，強調臺東「慢經濟」能量與雪州的數位能量結合，雙方交流氣氛融洽。饒慶鈴指出，雪蘭莪州從傳統製造業升級至前端設計的經驗，對於正致力於精緻化發展的臺東產業極具參考價值。

隨後代表團轉往拜會雪州旅遊局執行長蔡依霖，探討新創村社區聯盟「由下而上」的社造模式。縣府期盼透過今日兩大重點機構的參訪，能讓團員們親眼見證政府與民間如何攜手推動轉型，將今日吸收的數位與文創能量轉化為臺東未來發展的創新養分。