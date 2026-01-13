饒慶鈴率青年團參訪雪州數位樞紐Sidec 雙方共話創新合作
記者鄭錦晴／台東報導
台東縣長饒慶鈴率台東青年委員會及地方青年代表，前往馬來西亞進行「一一五年度青年馬來西亞參訪交流活動」，首日雪蘭莪資訊科技與數位經濟機構（Ｓｉｄｅｃ），雙方針對數位轉型、新創扶植及半導體ＩＣ設計等關鍵產業議題進行交流，並期盼進一步合作。
縣府民政處指出，Ｓｉｄｅｃ是雪蘭莪州政府旗下的數位推動機構，拜會行程受到雪蘭莪州政府高度重視，行政議員黃思漢等人到場參與。
黃思漢是馬來西亞推動數位經濟轉型與吸引外資的重要領袖，過去曾多次率領貿易代表團赴台交流，不僅是台馬科技產業對接的關鍵橋梁，更親自參與打造東南亞最大ＩＣ設計園區的願景。
交流會中，黃思漢分享雪蘭莪州如何透過政策優化，將傳統產業成功導入數位軌道，並表達與台東在青年創業與新創技術領域進一步合作的期盼。
饒慶鈴表示，雪蘭莪州從傳統製造業升級至前端設計的經驗，對正致力於精緻化發展的台東產業，極具參考價值。
代表團接著轉往拜會雪州旅遊局執行長蔡依霖，探討新創村社區聯盟「由下而上」的社造模式。縣府期盼透過兩大重點機構的參訪，讓團員們親眼見證政府與民間攜手推動轉型，將數位與文創能量轉化為台東未來發展的創新養分。
其他人也在看
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 1
外資看好光通訊 點名2台廠給予買進評等
[NOWnews今日新聞]美系外資於最新「光通訊產業」報告中出具，隨全球伺服器展望增溫，同步上調光收發器模組潛在市場（TAM）預期，預計800G及以上光收發器出貨量於2026 至2028年間...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
AI沒泡沫還更猛！台股績效大翻盤 霸榜前五名是這幾檔
根據CMoney統計，今年以來截至1/9止，台股主、被動ETF在科技巨頭AI資本支出續增下，台股科技相關ETF股價表現脫穎而出，績效最好的前10檔ETF之中，前三名分別是新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、兆豐台灣晶圓製造(00913)，報酬率分別有9.42%、8.49%、7.66%，且全都是半導體相關ETF，至於主動式台股ETF則漲勢暫歇，僅主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)績效表現不俗，仍有4%以上的水準表現。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 7
轉單來了 3大成熟製程廠受惠
台積電持續調整成熟製程產能配置，供應鏈觀察，這波調整不僅反映先進製程與先進封裝資源快速集中，也實際帶動成熟製程需求外溢，業者看好，受惠者將以8吋平台、車用與工控長單客戶基礎較深的業者最為明顯，也讓台灣三大成熟製程廠成為主要承接者。隨著設備移轉、產線整併與實際客戶轉單陸續發酵，世界先進、聯電與力積電今年起營運動能明顯受惠。工商時報 ・ 1 天前 ・ 1
政策髮夾彎…美不禁陸無人機 國內協力廠短線恐承壓
美國限制大陸無人機政策出現髮夾彎，台鏈有壓。外電報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）撤銷禁止大疆、道通智能等大陸暨國外新型...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
爆料台積電「加碼千億美元」內幕！美商務部長：違反DEI條款
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在最新訪談中又提到台積電，甚至爆料台積電去年3月加碼投資美國1千億美元，是因為違反DEI條款，依規定台積電必須聘請盲人、跨性別及女性工程師，但台積電的員工幾乎都是男性，美國政府因此提出條件，加碼投資可以一筆勾銷DEI違規。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 71
台積電美國廠毛利率僅8％ 真能再蓋5座廠？最大挑戰曝光
紐約時報披露，台美對等關稅快談妥，台灣拿到比照日韓的15%稅率，但條件之一是台積電加碼赴美投資，再蓋五座晶圓廠，涵蓋成熟與先進製程。即便台美政府尚未公開最終結果，但台積電加速赴美已成不可逆的趨勢，這也讓外界憂心毛利率與利潤受到衝擊，先前才有研調機構算出美國廠的毛利率僅8%，人力與折舊成本皆比台灣廠高出一大截。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 21
低軌衛星跟AI一起噴！台積電炸264.4億霸榜 這檔「HDI龍頭」緊跟噴126.4億成交額
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導受美股全面收紅、英特爾股價走強帶動，台股今（12）日早盤氣勢如虹，加權指數開高走高，盤中一度大漲近400點、最高來到3068...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台積電2000元不遠了？本周法說可望有驚喜 陸行之拋4預言：股利有機會升到這數字
台積電近來股價水漲船高，外資看好未來發展，紛紛調高台積電的目標價。台積電也將於15日舉行今年首場法人說明會，市場高度關注公司對資本支出、毛利率與股利政策的最新展望。對此，半導體資深分析師陸行之在臉書發文提出4大預言，配息有望升到「這數字」。台積電今（12）日盤中股價震盪整理，一度站上1705元後回落，報1695元、上漲15元，漲幅約0.9%，成交量逾1.......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
台股站上3萬點真的穩了嗎 分析師警告三警訊先別太樂觀！
台股站上3萬點後進入高檔震盪區，表面上氣氛熱絡、成交量屢創新高，但在歡樂氣氛背後，其實已浮現多項風險訊號，台股在護國神山台積電維持相對穩健表現下，以及部分AI 、記憶體、半導體、設備與題材股輪動撐盤下，指數暫時仍守穩5日與10日線之上，但值得留意的是，在前波激情推升、成交量衝出 8,817億元歷史天量後，市場結構已悄然出現變化。近期量能明顯降溫至約 7,000 億元上下水準，呈現量縮價穩表象，實則三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發表留言
台股盤前／美台關稅降到15%要成真 台指夜盤狂噴371點開盤拚創高！
美台貿易協議露出曙光，國際股市氣氛轉趨樂觀，帶動台股多頭情緒快速升溫。週一（12）日美股收小紅、台指期夜盤大漲371點，權值股台積電期貨盤後同步上漲35元，市場資金提前卡位，台股今（13）日開盤有望延續強勢，挑戰再創歷史新高。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 4
去化庫存 矽晶圓三雄回春
高效能運算（HPC）與先進製程需求持續升溫帶動，半導體產業正逐步走出前一波去庫存循環，市場氛圍明顯回暖，矽晶圓需求結構亦同步改善，國內三大矽晶圓廠環球晶（6488）、台勝科（3532）、合晶（6182）營運動能浮現。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
紡織製鞋三雄 股價低檔翻身
台股最近吹起股價低檔翻揚風，摩根大通證券此時將注意力對準紡織製鞋指標股，不僅將聚陽（1477）、儒鴻（1476）及來億-KY（6890）股價預期全往上調，更把聚陽投資評等從「劣於大盤」跳升「優於大盤」，推測合理股價大舉升至380元。工商時報 ・ 1 天前 ・ 1
創新板日均成交值成長近170% 證交所2026鎖定前瞻產業
【記者許麗珍／台北報導】創新板已於2025年1月全面取消合格投資人制度，有效擴大市場參與基礎、提升交易活絡度，證交所統計2025年創新板日均成交值2.77億元較前一年度1.03億元成長近170%；在交易制度開放的帶動下，2025年送件創新板上市公司達15家次，創下歷年新高，創新板已成為創新企業IPO規劃的重要選項。壹蘋新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
才喊訪美談關稅就被破梗！鍾佳濱狠酸黃國昌：機上WiFi或念力促成都支持
民眾黨主席黃國昌在立委任期倒數約20天之際，突然率團訪問美國，稱要去談軍購跟關稅，要和美國政府面對面對談。不過，據《紐約時報》報導，台灣與川普政府即將達成貿易協議，台灣的關稅稅率將降至15%，似乎黃國昌都還沒跟美方談就被破梗。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（13）日表示，還是正面看待黃國昌的努力，「因為在飛機上就算可以用WiFi或念力來促成這樣的結果，都覺得應該要予以支持。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
〈美股盤後〉傳台美貿易協議本月宣布 道瓊標普雙雙創新高
受科技股上漲帶動，美股週一 (12 日) 全面反彈，儘管市場仍對聯準會獨立性抱持疑慮，但標普 500 指數與道瓊工業指數仍雙雙以歷史新高作收。鉅亨網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
雙A營收報喜！宏碁華碩盤中漲逾2% 分析師曝操作策略
雙A品牌2025年營收出爐！宏碁（2353）全年合併營收寫下疫情後新高；華碩（2357）年增逾2成，全年與第四季營運表現同步站上歷史次高水準，兩檔個股今（12）日盤中一度漲逾2%，不過，分析師指出，法人動向與技術面分歧，使雙A股價後市呈現不同解讀。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
傳台美關稅將揭曉！台積電衝1720元創新天價
[NOWnews今日新聞]台北股市今（13）日再度走強，開盤上漲63.57點、來到30630.86點，其中權王台積電開盤再創新天價，跳空上漲30元、來到1720元，市值約有新台幣44.47兆元，顯示出...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 發表留言
AI熱潮延燒 盤點7大科技巨頭！一次看懂誰最能漲？誰要小心？
雜誌官方line＠財經資訊不漏接 AI浪潮持續推動科技業發展，本文將解析Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、輝達、特斯拉等7大科技巨頭，從財報動能、資本支出到策略布局，帶你掌握投資關鍵。 今（2025）年AI投資熱潮不減反增，從雲端巨頭到晶片供應商，整個科技產業正進入「AI基礎...Money 錢 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026投資藍圖曝光！投信總座3檔這樣搭 才能撐得住高檔震盪
台積電股價繼續創歷史新高，國泰投信總經理張雍川分析，帶旺台股連日站上30,000點以上，AI商機強強滾，元月多檔ETF展開募集，他分享2026 ETF投資攻略，表示AI題材搭配股債以外的另類資產，有助穩定投組波動及分散風險，首推即將於1月19日開募，全台唯一一檔聚焦日本不動產市場的國泰日本不動產（009817），再搭配元月除息的AI科技類ETF，如國泰台灣科技龍頭（00881）和國泰費城半導體（0三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言