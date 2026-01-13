饒慶鈴率青年團參訪雪州數位樞紐Sidec 雙方共話創新合作

饒慶鈴率青年團參訪雪州數位樞紐Ｓｉｄｅｃ，雙方針對數位轉型等議題進行交流。（台東縣府提供）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣長饒慶鈴率台東青年委員會及地方青年代表，前往馬來西亞進行「一一五年度青年馬來西亞參訪交流活動」，首日雪蘭莪資訊科技與數位經濟機構（Ｓｉｄｅｃ），雙方針對數位轉型、新創扶植及半導體ＩＣ設計等關鍵產業議題進行交流，並期盼進一步合作。

縣府民政處指出，Ｓｉｄｅｃ是雪蘭莪州政府旗下的數位推動機構，拜會行程受到雪蘭莪州政府高度重視，行政議員黃思漢等人到場參與。

黃思漢是馬來西亞推動數位經濟轉型與吸引外資的重要領袖，過去曾多次率領貿易代表團赴台交流，不僅是台馬科技產業對接的關鍵橋梁，更親自參與打造東南亞最大ＩＣ設計園區的願景。

交流會中，黃思漢分享雪蘭莪州如何透過政策優化，將傳統產業成功導入數位軌道，並表達與台東在青年創業與新創技術領域進一步合作的期盼。

饒慶鈴表示，雪蘭莪州從傳統製造業升級至前端設計的經驗，對正致力於精緻化發展的台東產業，極具參考價值。

代表團接著轉往拜會雪州旅遊局執行長蔡依霖，探討新創村社區聯盟「由下而上」的社造模式。縣府期盼透過兩大重點機構的參訪，讓團員們親眼見證政府與民間攜手推動轉型，將數位與文創能量轉化為台東未來發展的創新養分。