饒慶鈴申請參加海峽論壇遭駁回 洪秀柱：賣水果也算統戰？

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洪秀柱。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

一年一度的海峽論壇今登場，但原擬前往行銷農產品的的台東縣長饒慶鈴卻遭陸委會駁回申請。國民黨前主席洪秀柱今質疑，交流有罪？賣水果也算統戰？批評民進黨政府終於走到這一步了，可見他們有多懼怕兩岸和平交流。

洪秀柱表示，自2009年海峽論壇開辦以來，台灣歷經藍綠執政，從沒有任何一個政府像今天這樣全面禁止官方人員參加海峽論壇，長期替台東農民爭取鳳梨釋迦訂單的縣長，竟成被封殺對象。

洪秀柱說，過去十多年來，海峽論壇最主要內容，就是農產品採購、觀光交流、台商投資、青年就業、文化教育合作，大部分都是人民關心的生計問題，如今民進黨卻把所有交流都打成統戰，把所有接觸都貼上紅標籤。

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洪秀柱質疑，替農民找市場有錯嗎？替地方拚經濟有罪嗎？賣水果、茶葉、農產品，什麼時候變統戰？民進黨聲稱說要照顧農民，結果真有機會爭取訂單，卻親手把門關上；聲稱民主自由，卻連地方政府民間交流權利都要限制。

洪秀柱批評，民進黨政府這種「逢中必反、交流必擋」的政治操作，除鞏固自己的基本盤、製造仇恨與對立外，對台灣人民有什麼好處？兩岸關係有因此更和平嗎？台海局勢有因此更安全嗎？農民收入有因此更增加嗎？

洪秀柱表示，世界正在努力避免戰爭、爭取和平，民進黨卻反其道而行，不斷壓縮交流空間，不斷累積敵意與對抗；和平不是靠喊口號得來的，而是靠交流累積出來的，敵意不會帶來安全，對話才有機會化解風險。

洪秀柱認為，民進黨害怕的從來不是統戰，而是人民發現：交流能帶來訂單、能帶來生意、能帶來和平，因為當人民開始受益於交流，「抗中保台」這門生意就不好做了。

洪秀柱說，不要把人民的飯碗當意識形態神壇上的祭品，更不要把兩岸和平道路變成民進黨選舉利益的犧牲品，和平不可被封殺。

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