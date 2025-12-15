饒慶鈴縣長邀請大家 115年元旦一起來升旗迎向新年

臺東縣政府將於115年1月1 日早上7點50分到8點30分，在臺東縣立體育場舉辦元旦升旗典禮，歡迎各界組隊報名參加。

備受縣民期待的元旦升旗典禮即將登場，臺東縣政府將於115年1月1 日早上7點50分到8點30分，在臺東縣立體育場舉辦元旦升旗典禮，當天早上7點到7點40分報到進場，明(16)日起到12月23日接受網路報名。臺東縣長饒慶鈴邀請所有鄉親，在新年的晨光中，一起見證國旗冉冉升起的感動，為臺東與新的一年獻上最美好的祝福。

臺東縣政府表示，元旦升旗活動希望臺東縣民和前來臺東旅遊的民眾，共同慶祝中華民國開國紀念日，115年的升旗典禮以「迎向新程・新願達成」為主軸，將開放民眾組團報名參加，採網路報名報名網址，時間自16日早上9:00起到23日下午5:00為止，每隊人數上限20人，最少5人成隊，大家可以揪親朋好友，一起迎接新年好運，活動洽詢電話：0958-941018鄭小姐、0988-583531賴小姐，逾時恕不受理。

臺東縣政府民政處說明，為鼓勵縣民及遊客組隊，有準備小國旗及餐券要送給有報名組隊參加元旦升旗活動的鄉親朋友，依隊伍實際人數提供，每隊最多20份。

縣府同時鼓勵大家以「整齊服裝、創意造型、特色隊伍」亮相，讓今年的升旗典禮更加熱鬧、更加有看頭，無論是親子隊、社團隊、同事隊，或是鄰里好友一起來，都能為活動增添色彩。活動當日歡迎民眾提前入場，一同在晨光中迎接嶄新的一年。