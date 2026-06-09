饒慶鈴肯定投入志願服務 頒紅榜表揚

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第廿六屆台新青少年志工菁英獎日前公布得獎名單，國立臺東女中學生黃銘暄及公東高工學生楊鍾曜，雙雙榮獲全國僅一百二十名的「奉獻獎」，表現亮眼。臺東縣長饒慶鈴於八日傍晚特別頒發紅榜表揚，肯定兩人長期投入志願服務，並運用自身專長參與公益，展現青年世代關懷社會、付諸行動的正向力量。（見圖）

臺東縣政府表示，兩位獲獎學生皆以實際行動回應地方需求，展現青年志工多元而深具溫度的服務樣貌。其中，黃銘暄長期關注偏鄉教育及母語文化傳承，除投入偏鄉英語教學，也透過說故事、影音創作及社群平台分享客語文化與國際交流經驗，盼以年輕世代熟悉的方式，讓更多人看見語言文化的價值。

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另一位獲獎學生楊鍾曜，則結合自身木工專長，積極參與校園修繕、公益義築及技藝推廣，並投入災後環境整理及物資協助，以實際行動改善偏鄉學習環境，體現技職教育「做中學、學中做」精神，也讓專業技能成為服務社會的重要力量。

饒慶鈴表示，青年志工的價值不僅在於服務時數，更重要的是願意主動看見地方需求，並以自己的能力付諸行動。今年獲獎的兩位學生，一位投入語言教育與文化推廣，一位透過木工技藝參與公益修繕與義築服務，充分展現青年多元且富有創意的公益能量，也讓外界看見臺東青年溫暖、踏實且樂於付出的特質。

她指出，台新青少年志工菁英獎是全國重要的青年志工獎項，今年共有一千八百三十件報名作品，競爭相當激烈，臺東學生能自全國眾多參賽者中脫穎而出，實屬難得。縣府也期盼藉由獲獎學生的故事，鼓勵更多青年關心公共事務，從生活周遭開始投入服務，讓志願服務精神持續在校園與社區中扎根。

臺東縣政府社會處長陳淑蘭表示，縣府持續推動青年志願服務，並透過志願服務推廣中心整合各局處及民間團體資源，提供志工培力、媒合及服務參與平台，鼓勵不同年齡層投入公益行動。目前臺東縣志工人數已達七千零一十三人，服務領域涵蓋社福、教育、文化、環保及社區關懷等多元面向，一一四年累積服務時數達二十五萬一千八百一十小時，服務人次超過三百四十七萬人次，展現臺東豐厚且穩定的志願服務能量。社會處進一步指出，除公開表揚獲獎學生外，也安排青年志工分享服務歷程與參與心得，盼透過真實經驗交流，讓更多青年了解志願服務不只是付出，更是自我成長與認識社會的重要歷程，進一步帶動更多人投入公共參與。