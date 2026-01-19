饒慶鈴視察台東舊站特區重點工程 發新春紅包感謝第一線工程人員

台東舊站特區將是「二０二六台東博覽會」重要據點，縣長饒慶鈴視察工程進度。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東舊站特區將是「二０二六台東博覽會」重要據點，縣長饒慶鈴十九日前往視察舊站特區周邊多項重點新建及整建工程進度，並發放新春紅包，感謝工程團隊共同完成城市公共空間的重要建設。

台東目前有多項重大工程進行中，饒慶鈴視察行程，包括富岡新客運中心、極限運動公園、全運館、原住民劇場、櫥窗計畫、鐵道市集及總圖書館、探索館等，了解工程進度與施工狀況。

饒慶鈴說，舊站特區是台東市最精華的蛋黃區，也是二０二六台東博覽會的重要據點，其中全民運動館工程進度約９２％，二月完工，七月三日至八月三十日將先作為「二０二六台東博覽會：未來人孵化器教育展」場館，之後交由得標廠商救國團室內裝修，可望年底營運。

其他還包括櫥窗計畫目前正進行木構造工程，與鐵道市集工程目前進度約２８％，兩項工程預計六月完工，也將是台東博覽會主場館。

另台東縣總圖書館工程已完成約９９％，探索館工程進度２０％，原住民劇場工程進度約３６％，預計今年九月完工。極限運動公園工程進度約２５％，預計今年十月完工。

富岡新客運中心目前整體工程進度約６５％，預計明年五月三十一日完工，現正進行戶外風雨走廊及室內泥作等工程。各項工程依既定期程分階段推進，逐步完善台東在交通服務、文化設施與公共空間上的整體布局。