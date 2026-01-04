饒慶鈴2023年致詞影片曝光 網笑翻：台東上台前都要喝飲料？

台東跨年晚會因為天后張惠妹、歌姬A-Lin等唱將爆紅，A-Lin與觀眾閒聊時透露在台下喝了很多「飲料」，結果她不只談話無厘頭，還在台東縣長饒慶鈴剛上台時被「催促」只剩幾秒時間，讓網友全都笑翻。一名網友就想到，饒慶鈴在2023年原住民族國際音樂節（Taiwan PASIWALI Festival）致詞時，也表現得超像有先喝「飲料」才上台，在社群網站分享影片後，引起討論。

台東跨年晚會上，張惠妹與A-Lin透露藝人們下午2點就抵達後台，大家都喝了很多「飲料」，讓A-Lin在舞台上閒聊時不斷自爆，不只分享自己的初戀地址，搞笑唱出「那魯7-ELEVEN」，甚至還在饒慶鈴剛上台準備致詞時，馬上喊「縣長，你好像只有幾秒喔」，讓饒慶鈴嚇到轉頭看大螢幕的倒數時間，最後饒只用了約1分鐘就致詞完畢，將舞台時間留給藝人們表演，A-Lin的各種無厘頭舉動也創造不小的話題。

一名網友昨日在Threads分享一段影片指出，饒慶鈴在2023年原住民族國際音樂節致詞時，其實也超像有提前喝過飲料一樣，只見當時她一上台就興奮跟主持人狂抱好幾秒，接著大喊「台東的捧油大家好」、「你們都是外地來的？誰理你們吶？都是ㄊㄞˇ東人對不對」、「你們來這裡，ㄐㄩㄝˇ對不是要聽政治人物講話對不對？欸嘿」、「他們領的薪水沒有很多，但是各位的熱情會讓他們非常開心，好不好！」

饒慶鈴逗趣的致詞內容讓網友全都笑翻，紛紛留言說「我懷疑縣長這時候也有喝飲料」、「請縣長分享當天喝了什麼」、「阿鈴鈴太可愛了吧」、「縣長很讚欸，很融入這個場合」、「誰理你們超級好笑，我笑到肚子好痛」。

