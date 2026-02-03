饒慶鈺啟動粉專宣告返鄉 投身議員選戰起手式

台東縣長饒慶鈴胞妹饒慶鈺返鄉深耕，今日透過臉書粉專向鄉親問候，她以「返鄉女兒」自許，展現親和形象，強調將以日常生活的步伐走進基層，為家鄉台東帶來改變。（摘自饒慶鈺粉專／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長饒慶鈴胞妹饒慶鈺今（3）日正式啟動「心繫台東 鈺見幸福」臉書粉絲專頁，並發布懷抱愛犬、笑容燦爛的形象照向鄉親宣告回歸故鄉。曾任新北市府祕書處長的她以「返鄉女兒」自許，強調將以走訪部落、市場吃早餐等庶民生活重新認識土地。

饒慶鈺在首篇發文中展現親民、溫暖的鄰家風格，強調將以走訪部落、市場吃早餐等庶民生活重新認識土地，並感性提到「服務不是一句話，而是一段慢慢累積的過程」，她期許透過專頁傾聽民意，與大眾共同討論台東面臨的問題。

由於115年台東縣議員第一選區因議長吳秀華轉戰縣長、議員陳志峰受限排黑條款將空出兩大席次，饒慶鈺近日積極奔走基層、加上啟動臉書粉專，被視為投入下屆議員選戰的起手式。

地方人士分析，饒慶鈺行政歷練完整，雖然過去長年在北部發展，但其溫情且具活力的形象優勢極具競爭力，預料她將遵循其姊饒慶鈴早年的模式，由議員選舉切入，逐步累積政治聲量與基層認同。此次以「愛護動物、親近地方」的柔性姿態進入大眾視野，不僅為地方選情注入新變數，更展現出其扎根鄉土、長期耕耘的決心。

