饒河夜市低調神攤！必比登推薦滷味，不重鹹不重藥味，口感彈牙的脆腸和多汁豆皮，單吃就很涮嘴

台北饒河夜市｜阿國滷味

饒河夜市是台北數一數二的知名夜市，不僅在地人喜歡來，

也是許多外國遊客來台會來逛的人氣夜市，

饒河夜市擁有許多美食，像是胡椒餅、藥燉排骨、油飯等，

還有眾多小吃美食不勝枚舉，想品嚐台灣在地的好滋味，

來饒河夜市就對了。

在饒河夜市隱藏著米其林必比登推薦的美食，連續五年蟬聯也太厲害！

阿國滷味就在夜市出入口處，鄰近松山慈祐宮，

低調的阿國滷味攤位小小的，但攤位前始終圍繞許多選購的民眾，

沒有規劃排隊路線，湊近攤位看到有空籃子就可以開始夾了，

手速眼速要快，傻傻等會等到天荒地老。

阿國滷味的品項不少，個個看起來都十分入味且可口，

鴨翅、鴨舌、脆腸、雞翅、粉肝、豬皮、玉米筍、豆干、豆皮、甜不辣、素腰花、米血糕等等。

一旁有價目表，但大家幾乎都沒在看價格，一邊夾一邊抬頭也太累；

品項都可以夾一個代表即可。

分切結帳時店家會詢問是否要加酸菜，冷滷就是要配酸菜才夠味好吃，

阿國滷味的酸菜不會太鹹，配著滷味一起吃很加分。

看起來不是色澤顏色深的滷味，吃起來自然沒那麼鹹，但本身都有味道，不用醬汁也好吃。

阿國滷味的雞翅很大一隻，有分切所以比較好食用，

皮Q肉緊實，肉感十足，肉甜味含蘊，沒有腥味僅是雞肉本身的甜味。

Q彈的素腰花口感很好。

豆干和豆皮是泰瑞愛的品項，

豆干走紮實路線，不過不乾硬，豆皮多汁也很入味。

個人超愛脆腸，沒有腥味、口感彈牙，調味不重吃多也不膩口。

QQ軟軟的甜不辣是滷味的安全牌，軟Q軟Q的就是好吃。

阿國滷味的路線不是很重口味的醬味或是中藥味，吃起來比較清爽但又不是完全沒味道那種，

不用沾醬吃的到食材的原汁原味，品質也很好，單吃就十分順口，

這是一種不是讓人非常驚豔卻會意猶未盡想一直吃的好吃滷味；

回家配個汽水或是啤酒看電視當小菜超級讚。

阿國滷味

所在地址：臺灣臺北市松山區八德路四段759號

營業時間：日 二 三 四 五 六 16:30-23:30

文章來源：Irene's 食旅．時旅