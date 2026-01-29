饒舌天后妮姬米娜為川普站台 手牽手自稱「頭號粉絲」社群炸鍋

饒舌天后妮姬米娜（Nicki Minaj）日前於美國財政部舉辦的「川普帳戶峰會」（Trump Accounts Summit）上，公開宣稱自己是川普（Donald Trump）的「頭號粉絲」，兩人牽手同台的畫面在社群媒體上迅速引發熱議，許多網友紛紛表達震驚之情。

饒舌天后妮姬米娜為川普站台，兩人手牽手展現好交情。（圖／路透）

活動中，妮姬米娜不僅與川普同台，更在台上握著對方的手，公開表達對他的支持。妮姬米娜對現場觀眾表示，「我可能是總統的頭號粉絲，這一點不會改變。外界的批評或評論完全不會影響我，反而會激勵我更加支持他。」

社群媒體上，這段互動立即引發網友熱烈討論。一位X平台網友寫道：「妮姬米娜和川普牽手這件事完全不在我的2026年預測清單上。」另一位網友則直言：「妮姬米娜居然與川普牽手，她的事業徹底完蛋了。」還有人附上哭臉表情符號表示：「妮姬米娜居然與川普牽手？？？？」

妮姬米娜表態支持川普，不少粉絲表示驚訝。（圖／路透）

峰會上，川普宣布推出「川普帳戶」計畫，這是川普稅收法案的一項條款，為2025年至2028年間出生的每個孩子提供一千美元，前提是父母為他們開設帳戶。這筆資金將由私人公司投資於股票市場，孩子年滿十八歲後可以取用這筆錢。

值得一提的是，妮姬米娜過去其實曾是民主黨支持者，但在川普的第二任期時突然改變立場。此次的活動上，她不僅讚揚川普，還加碼抨擊加州州長紐森（Gavin Newsom），稱紐森「只想被看見，而不想做出任何改變」。

