饒舌天王史努比狗狗也「爬」101大樓 還和國旗站在一起

常受美國職業橄欖球大賽邀約表演，饒舌界的重量級人物史努比狗狗（Snoop Doog）也來徒手「攻頂」101大樓。（圖片來源／Snoop Doog臉書）

美國攀岩傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）登頂101大樓傳播效應持續，各國名人紛紛響應，常受美國職業橄欖球大賽邀約表演，饒舌界的重量級人物史努比狗狗（Snoop Doog）也來徒手「攻頂」101大樓。

史努比狗狗27日在他的臉書上發布一則AI影片，他正在爬101大樓，到了樓頂，還和我國國旗站在一起，還唱了一句，下面有無數民眾歡呼。

饒舌界大咖，史努比狗狗也爬101大樓

這段在臉書上影片雖然只有短短9秒，但馬上吸引超過四十幾萬點悅，網友紛紛留言，「這絕對不是AI影片，他在爬的時候我正在辦公室裡面看到」，還有網友開玩笑說，已經不再是史努比「狗狗」，而是一隻鳥、一架飛機，或者是蜘蛛人。

霍諾德1月25日當天早上徒手攀爬101大樓，他上升至約20層樓高度時，他突然在一處節點停了下來，停在半空中，直播主持人見狀語氣瞬間緊張，沒想到下一秒，發現霍諾德只要求調整音樂。

霍諾德101登頂，訊息快速全球發酵

直播霍諾德這次壯舉的Netflix平台則發文指，他歷時1小時35分完成壯舉，成功登頂101，驚豔全球，事件訊息傳播持續發酵，全球引起不少民眾、觀眾回應。全球各大媒體都報導了此事。

101大樓當年則給三星SAMGSUNG C&T執行營造，2003年完工。至今在SAMGSUNG C&T的網站上還有101大樓的照片。（圖片來源／SAMGSUNG C&T官網）

一些討論區如reddit上有人專設主題，有網友說，「看別人展示精湛技藝總是令人賞心悅目。而且台北的景色也太美了吧！」、「太激動了。好幾次我的心跳都加速了哈哈。」還有人嫌主持團隊很吵，常常打斷霍諾德的話。

韓國網友讚嘆，不忘提醒101是三星蓋的

韓國的netflix直播也吸引上萬人觀看，韓國各大電視台通通報導了這則新聞，韓國網友則說「台灣這些人完全是瘋狂的國家啊！」「用最瘋狂的方式展現美麗。」「我去過101，霍諾德真的很厲害。」

還有韓國網友讚揚霍諾德很厲害的同時，不忘提到，「三星把101蓋的真好」。他沒有說錯，當年101大樓給KTRT Joint Venture（簡稱KTRT），是由日商熊谷組營造（KUMAGAI GUMI）、華熊營造（TAIWAN KUMAGAI）、榮民工程（RSEA）、大友為營造（TA-YO-WEI）所組成的聯合承攬團隊，營造工程則給三星SAMGSUNG C&T執行，2003年完工。至今在SAMGSUNG C&T的網站上還有101大樓的照片。

