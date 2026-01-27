饒舌天王Ye因「醫療疏失20年」才知得躁鬱症 砸百萬登全版廣告致歉、自揭傷痛過往「車禍撞壞大腦」

肯爺（左）近日登全版廣告致歉。圖／東方IC

美國饒舌天王 Ye（原名肯伊·威斯特，Kanye West）於週一（1 月 26 日）在《華爾街日報》刊登全版廣告致歉。這封題為〈致那些被我傷害的人〉（To Those I’ve Hurt）的公開信中，Ye 首度詳細說明其近年脫序言論的病理原因，指出這源於一場被延誤診斷長達 20 年的腦傷，以及隨之而來的第一型躁鬱症。

Ye道歉廣告。翻攝X @Phil_Lewis

腦傷漏診20年 認了第一型躁鬱症發作

Ye 在廣告中揭露，他在 2002 年遭遇一場嚴重車禍，除了下顎受傷外，大腦右額葉也受到重創。他指出，這項傷勢因醫療疏失被忽視超過 20 年，直到 2023 年才獲得正確診斷。Ye 表示，這項醫療疏失對其心理健康造成損害，並導致他被診斷出患有第一型躁鬱症。

他在文中描述發病時的心理狀態：「躁鬱症自帶一套防禦系統，那就是否認。當你處於狂躁狀態時，你不覺得自己病了，甚至覺得自己比以往任何時候都更清晰地觀察世界，但事實上你正完全失去控制，與現實脫節。」

向猶太與黑人社群致歉 坦承曾有輕生念頭

針對過去引發爭議的反猶太言論、讚揚希特勒及使用納粹標誌等行為，Ye 表達了深切的遺憾與羞愧。他強調：「我不是納粹分子，也不是反猶太主義者。我愛猶太人。」他表示自己致力於負起責任與接受治療，並同時向黑人社群道歉，坦言對於辜負大家的期待感到抱歉。

Ye 也在信中提到，他在幾個月前跌入谷底，甚至產生「不想再留在世上」的念頭，最終是在妻子賓卡·森索里（Bianca Censori）的鼓勵下尋求專業醫療協助。

反誹謗聯盟回應

對於 Ye 的致歉，「反誹謗聯盟」（ADL）在給路透社的聲明中指出，這份道歉雖然姍姍來遲，但無法自動抵消他長久以來造成的傷害。ADL 發言人表示：「最真誠的道歉應該是他未來不再從事反猶太行為。我們祝願他在康復之路上一切順利。」

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



