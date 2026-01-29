饒舌女王變川粉！ 妮姬米娜「力挺川普」牽手30秒：不准再欺負他

妮姬米娜力挺川普，甚至曬出川普金卡讓網友驚呼。翻攝X/@NICKIMINAJ



美國饒舌女王妮姬米娜（Nicki Minaj）近日變成狂熱川粉，她28日現身美國白宮「川普帳戶峰會」（Trump Accounts Summit），除了號稱自己是「頭號粉絲」，更用留著超長美甲的手，緊緊握住川普的手約30秒，更嗆聲反對者，「我不會讓你們繼續欺負他」。甚至，妮姬米娜也在社群平台秀出要價至少100萬美元的「川普金卡」，也讓全球網友全都看傻。

事實上，出生於千里達及托巴哥的妮姬米娜，2018年曾發文譴責川普的零容忍移民政策（Family Separation Policy），當時對川普激進政策不能認同。不過近期政治立場大轉變，過去幾個月屢屢發文稱讚川普，從社群發文就可以看出她的轉變。

作風嗆辣、前衛的妮姬米娜，28日身穿鵝黃色禮服、白色皮草大衣出席川普帳戶峰會。上台時，妮姬米娜大方擁抱川普（Donald Trump），並隨即走向講台向群眾真情告白。

妮姬米娜熱情說：「我大概是總統的頭號粉絲，這點是不會改變的，那些仇恨言論、人們的議論，對我一點影響都沒有，事實上，這反而激勵我更加支持他。」

妮姬米娜更公開嗆聲，稱反對者不應該對川普抹黑，「我們不會讓他們得逞，繼續欺負他，你們也知道，這種抹黑運動是不會奏效的」，接著直呼「他身後有強大的力量支持，上帝也守護著他，阿門。」結束講話後，她用留著超長美甲的手，緊緊握住川普的手約30秒，展現雙方好交情。

至於何謂「川普帳戶」？規劃是2025年～2028年間出生的美國公民，由父母開設以孩子為名義的帳戶，均有資格獲得財政部提供的1000 美元的基金，每年最高可存入5000美元，自動投資股市累積財富，孩子年滿18歲才可動用這筆資金。川普宣稱，若帳戶從小存滿且不動用，到18歲時資產可能成長至30.8萬美元，27歲時可獲得37.78萬美元，55歲時更是高達270萬美元。

另外，妮姬米娜隨後在X曬出「川普金卡」，說了句「Welp…」（好吧），外界猜測她可能藉此成為美國公民。川普金卡是川普去年推出的「新綠卡」，非美國公民要花費100萬～500萬美元購買獲得，獲得美國合法居留權，藉此獲得美國公民身分。

