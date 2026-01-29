饒舌女王變身MAGA代言人 ? 妮姬·米娜與川普震撼同台 豪捐30萬美元站進白宮

美國饒舌天后妮姬·米娜（Nicki Minaj）近年來的政治立場轉向，再度引發輿論關注。 圖:翻攝自X帳號@PopCrave

[Newtalk新聞] 美國饒舌天后妮姬·米娜（Nicki Minaj）近年來的政治立場轉向，再度引發輿論關注。她日前現身華盛頓特區，與美國總統川普及財政部長貝森特同台，為聯邦新推動的「川普帳戶」（Trump Accounts）計畫站台，並宣布將捐出 15 萬至 30 萬美元，資助粉絲子女的帳戶存款，成為該政策最醒目的名人支持者之一。

根據《USA TODAY》報導，在活動現場，妮姬·米娜身穿白色長毛外套站上講台，背景板以藍底白字寫著「TrumpAccounts.gov」，她朗誦新歌詞直言「我可能是總統的頭號粉絲，這一點不會改變」，公開表態支持川普。川普也在現場回應稱，早年並不熟悉米娜，但近年來經常聽聞她是自己的忠實擁護者，並稱讚她的風格與影響力。

廣告 廣告

這場同台，被外界視為妮姬·米娜政治立場轉變的又一象徵。她過去因作品與形象，長期被視為 LGBTQ 族群的盟友，但近年來逐漸成為好萊塢中最直言不諱的川普支持者之一，甚至被認為是少數公開力挺川普的 A 級流行音樂明星。

在活動現場，妮姬·米娜身穿白色長毛外套站上講台，背景板以藍底白字寫著「TrumpAccounts.gov」，她朗誦新歌詞直言「我可能是總統的頭號粉絲，這一點不會改變」，公開表態支持川普。 圖:翻攝自X帳號@_monarcho

妮姬·米娜的爭議，並不僅止於政治立場。2024 年初，她的饒舌宿敵梅根·西·斯塔莉安（Megan Thee Stallion）推出單曲《Hiss》，迅速登上告示牌百大單曲榜冠軍。歌詞中提及「梅根法案」的隱喻，被解讀為影射米娜，因其丈夫肯尼斯·佩蒂是登記在案的性犯罪者。隨後，米娜多次在社群平台公開抨擊梅根，言論涉及對方已故母親及過往遭遇，引發輿論反彈。

此外，妮姬·米娜的家庭背景也屢被外界提起。其丈夫佩蒂曾因性犯罪被判刑，並因未依法登記而於 2020 年遭判居家監禁；她的哥哥則因多次性侵未成年少女，被判處25年至終身監禁。相關事件長期成為她公眾形象的陰影。

2024 年初，她的饒舌宿敵梅根·西·斯塔莉安（Megan Thee Stallion）推出單曲《Hiss》，迅速登上告示牌百大單曲榜冠軍。歌詞中提及「梅根法案」的隱喻，被解讀為影射米娜，因其丈夫肯尼斯·佩蒂是登記在案的性犯罪者。 圖:翻攝自X帳號@pvssytightt

在音樂事業方面，妮姬·米娜近年影響力亦受到挑戰。儘管她曾多次獲得葛萊美獎提名，但始終未能奪獎，反觀新一代女饒舌歌手如 Lizzo、Doechii 與 Cardi B 相繼獲得肯定，使她在競爭激烈的樂壇中顯得相對邊緣。她於 2023 年推出的專輯《Pink Friday 2》，也被認為未能重現巔峰時期的文化影響力。

進入 2026 年，妮姬·米娜再度站上政治舞台核心。她所力挺的「川普帳戶」計畫，旨在為 2025 年至 2028 年間出生的美國兒童，由財政部提供 1,000 美元的初始存款，鼓勵家庭及企業提早進行財富累積。《CNBC》指出，目前已有包括摩根大通、美國銀行、貝萊德、Robinhood 等多家大型企業，宣布為員工子女提供配對捐款。

貝森特透露，自報稅季開始以來，已有約 60 萬個家庭註冊該帳戶。妮姬·米娜則在社群平台表示，若自己年少時能獲得類似機會，人生軌跡或許會截然不同，並強調「這是真正意義上的傳遞愛心」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 「蜘蛛網行動」翻版? 傳烏襲俄5基地毀15戰機 蘇-34也接連空中被擊落

謝步智觀點》川普背棄盟友 中國白白撿到「黃金機遇」 卻被「這個」擋路口……