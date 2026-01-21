饒舌廠牌Def Jam落地中國成都 謝帝、王以太任召集人拚國際化

傳奇饒舌廠牌Def Jam Recordings正式成立「Def Jam中國」（Def Jam Recordings China），並選定饒舌重鎮成都作為發展基地。許雯靜（左起）、鄧典果DDG、謝帝、亞當·格蘭奈特、徐毅、王以太。環球音樂提供

從嘻哈始祖LL Cool J到饒舌天王Jay-Z，環球音樂宣布傳奇饒舌廠牌Def Jam Recordings正式成立「Def Jam中國」（Def Jam Recordings China），並選定饒舌重鎮成都作為發展基地。新廠牌更邀來成都饒舌領軍人物謝帝、王以太、鄧典果DDG擔任特邀召集人，目標要將中文饒舌推向全球舞臺，開啟中國饒舌文化的新篇章。

傳奇廠牌落地饒舌之都 Def Jam中國要讓藝術家講自己的故事

創立於1984年的Def Jam是全球饒舌文化的推手，此次落戶成都，旨在延續其核心傳承。Def Jam主席通吉巴羅貢（Tunji Balogun）強調，廠牌的目標並非複製過往的成功模式，而是支持藝術家以母語與在地視角定義饒舌，讓音樂保持真實並深植於本土文化。成都憑藉深厚的饒舌底蘊與活力，成為廠牌設立辦公地點的天然首選。

為了啟動在地文化能量，Def Jam中國任命謝帝、王以太與鄧典果DDG為特邀召集人，透過他們的影響力發掘新聲力量，建設專屬的饒舌生態。環球音樂大中華區主席暨首席執行官徐毅表示，Def Jam中國將提供內容製作、全球發行及現場演出等全方位通路，他更感性地提到：「我們希望助力中國說唱音樂文化走向海外，在堅守文化根源的同時，閃耀國際舞台。」

環球集團看好中國市場 格蘭奈特預言成都將扮演全球重要角色

環球音樂集團市場發展執行副總裁亞當格蘭奈特（Adam Granite）指出，中國是全球最重要的音樂市場之一，新一代藝術家正持續影響全球文化。他認為成都有鮮活的青年文化與強大創意社群，非常適合饒舌音樂發展。透過Def Jam的品牌傳承與全球網路賦能，期待能為本土藝術家搭建通往國際的橋樑，讓中文饒舌在全球音樂場景中扮演更關鍵的角色。

Def Jam中國今日於成都標誌性地標「東郊記憶」正式亮相，該地由工業遺址轉型為文化樞紐，與饒舌文化的街頭精神相契合。發佈會現場同步展出Def Jam 40週年歷史主題展覽，匯聚眾多藝術家、潮流設計師與文化領袖共襄盛舉。



